Что успел сделать за месяц новый аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Ровно месяц назад Айдарбека Сапарова назначили акимом Северо-Казахстанской области. Что за это время успел сделать новый глава региона, в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Всю информацию о деятельности акима мы взяли из открытых источников, часть из того, чем делился сам глава региона или его пресс-служба.

В первый же день Айдарбек Сапаров создал страницу в Telegram и Facebook.

Аким коротко рассказывает о работе и поездках. Во время присяги глава области пообещал приложить усилия, знания и опыт для развития родного края. Он является уроженцем региона и много лет работал в разных должностях, в том числе, в течение девяти лет был заместителем акима области.

Первый рабочий день у А.Сапарова выдался беспокойным. Днем он провел совещание со своими заместителями и акимами районов по наиболее болевым вопросам. В том числе, прохождение отопительного сезона, сдерживание цен на социально значимые продукты питания, улучшение инфраструктуры и другие, затрагивающие интересы населения. А вечером в Петропавловске рванул водопровод. Город встретил акима коммунальной катастрофой. Он вынужден был выехать на место порыва трубы.

Последствия той аварии устраняли более суток. На следующий день новый аким поехал на Петропавловскую ТЭЦ-2.

Теплоцентраль– в центре внимания из-за обрушившейся в марте дымовой трубы. ТЭЦ работает в нынешнем отопительном сезоне с двумя трубами. В экстренном режиме проводили ремонт оборудования, которое достигло 60% износа. Акционеры выделили на эти цели 18 млрд тенге, из которых 5,2 перешли на этот год. Их планируют потратить на ремонт трех котлоагрегатов и строительство дымовой трубы. Однако А.Сапаров, который успел встретиться с населением, заявил, что этих средств недостаточно. Он считает, что финансирование на ремонт нужно увеличить в два раза, иначе следующий отопительный сезон будет непростым. Встречу с акционерами аким области намерен провести в первых числах января.

Успел А.Сапаров побывать у Главы государства. Касым-Жомарту Токаеву он доложил, как планирует работать, какие задачи по развитию региона нужно решать. Речь шла в частности о реализации инвестиционных проектов, развитии инфраструктуры и об отопительном сезоне.

О проектах в социальной и экономической сферах буквально через неделю после визита к Президенту А.Сапаров рассказал представителям старшего поколения. Аксакалов собрали в зале областного акимата. Все их предложения аким области пообещал внести в план по развитию региона.

На отчетной встрече акима Петропавловска А.Сапаров, кстати, упоминал, что все начатые проекты доведут до конца. Их в регионе немало. Одних только молочно-товарных ферм строят 17. В планах запуск новой птицефабрики, расширение производств на нескольких предприятиях. Иностранные инвесторы заявляли о готовности реализовать несколько проектов в Северо-Казахстанской области. В этом направлении работы – непочатый край. В регионе уже несколько лет действует специальная экономическая зона. Вот только реализованных в ней проектов не наберется и десятка. На одном из последних заседаний общественного совета поднимали вопрос о развитии государственно-частного партнерства. Общественные деятели считают, что имеющиеся резервы не используются в полной мере и власти не ищут значимых для региона проектов, не заинтересовывают предпринимателей.

С 15-го декабря А.Сапаров начал объезжать районы и пообещал посетить все до конца года.

Ему удалось это сделать. Практически ежедневно он выезжал в два района. Посещал там социальные объекты и предприятия, встречался с населением.

Начал объезд с отдаленных районов – Уалихановского и Акжарского. Заявил, что все вопросы, которые ему поступили во время приема граждан, взял на контроль. Поступившие предложения – добавят в план развития районов.

Поездкив район не прерывались в праздничные и выходные дни.

Жителям Есильского района А.Сапаров пообещал, что в 2023 году в центральной больнице установят аппарат УЗИ экспертного класса, будут решать вопрос с нехваткой медицинских кадров. Завершат в районе ремонт дорог, в четырех селах приведут в порядок внутрипоселковые дороги, капитально отремонтируют школу-интернат и две врачебные амбулатории.

В Кызылжарском районе для некоторых больным вопросом является водоснабжение. Нужен ремонт врачебных амбулаторий и сельских клубов, внутрипоселковых дорог и районного значения.

В районе М.Жумабаева проблем еще больше.

Здесь нужен детский сад, капитальный ремонт хирургического отделения районной больницы и других медицинских объектов, обновление оборудования. Его А.Сапаров пообещал в новом году. Аким области отметил, что в этом районе слабо работают по привлечению инвесторов, освоению бюджетных средств и реализации новых проектов. Похожие проблемы вскрылись в Мамлютском и Жамбылском районах.

В Тайыншинском районе установили новый компьютерный томограф.

А.Сапаров пообещал, что в 2023 году приобретут для медучреждения МРТ и цифровой ангиограф. По словам А.Сапарова, по области работают всего девять компьютерных томографов.

В декабре первый аппарат МРТ появился в детской областной больнице.

Аким области между поездками в районы посетил больницу, осмотрел кабинет с дорогостоящим оборудованием и поручил решить вопрос с очередью на обследование.

В Аккайынском, Тимирязевском и районе Шал акына глава региона обсудил проблемные вопросы с населением. Заверил, что есть план по их решению, проекты на 2023 год и финансирование. Многое будет зависеть от районных акимов. Именно они должны контролировать реализацию проектов.

Последними в графике поездок были Айыртауский и район имени Г.Мусрепова. Здесь такие же проблемы, как и в других районах: водоснабжение, дороги, здравоохранение. Вопросы от жителей А.Сапаров пообещал включить в план работ на год и выделить бюджетные средства.

На посещение всех районов аким области потратил восемь дней. Сельчане надеются, что новый руководитель области не оставит без внимания их проблемы и посещения не станут галочкой в списке дел.

На встрече с горожанами А.Сапаров сообщил, что 2023 году в Петропавловске начнется долгожданный ремонт дорог.

На это выделили в 10 раз больше средств – более 4 млрд тенге. Пообещал глава региона, что к подрядчику будут подходить более жестко, а улицы перекрывать – максимум на полмесяца. Горожанам знакома ситуация, когда участки дорог оставались закрытыми месяц и больше. Для небольшого Петропавловска, перегруженного автомобилями, это почти транспортный коллапс.

Не забыл аким области поздравить североказахстанских спортсменов, которые завоевали награды в соревнованиях мирового масштаба. Поучаствовал в детском празднике – новогодней елке от имени Президента РК, посетил детскую деревню семейного типа в канун Нового года, приехал на зажжение главной елки области, поздравил местный вуз с 85-летием и объехал строительные площадки в микрорайоне «Жас оркен».

Рабочие совещания А.Сапарова проходят без широкого участия средств массовой информации. Однако деятельность нового акима вызывает неподдельный интерес у населения. Североказахстанцы хотят знать, как А.Сапаров будет развивать регион, решать проблемы, текущие и накопившиеся.

Фото из социальной сети акима области



