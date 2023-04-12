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    12:59, 12 Апрель 2023 | GMT +6

    Что требовали перекрывшие дорогу рабочие Жанаозена сообщили в Генпрокуратуре

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев сообщил, что никто из этих людей к ответственности не привлекался, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Люди были доставлены в полицию за перекрытие дороги и мешали нормальному движению автотранспортных средств. Их акция не была связана с событиями, которые имели место в Астане с работниками ТОО «БерАли Мангистау Company», - сказал Жандос Умиралиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Представитель надзорного ведомства сообщил, что перекрывшие дорогу были доставлены в полицию и после профилактической беседы их всех отпустили.

    «Никто из них не привлекался к ответственности. Они выдвигали вопросы их собственного трудоустройства», - уточнил Жандос Умиралиев.

    Ранее в СМИ сообщалось, что утром 12 апреля в Жанаозене группа граждан перекрыла проезжую часть, создавая препятствия для движения транспорта горожан.


    Теги:
    Регионы Казахстана Мангистауская область Генпрокуратура МВД РК для mail.ru Правоохранительные органы
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