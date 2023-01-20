Что такое долгосрочные ставки и почему они становятся все более популярными

Изначально на заре зарождения букмекерской сферы выбор объектов для ставок был не очень велик. В Британии и вовсе все начиналось со скачек, заключить пари на которые можно было лишь физически присутствуя на ипподроме, и даже когда ставки начали распространяться на другие виды спорта, разнообразие выбора появилось не сразу.

Сейчас букмекеры серьезно продвинулись в ширине своих «линий». Зачастую в «меню», предлагаемом игрокам, есть и такая разновидность объектов для беттинга как долгосрочные ставки. В частности, их выбор весьма широк в линии, которую ежедневно обновляет Пари букмекерская контора. В «линии» БК Pari можно найти и ставки на жизнь звезд шоу-бизнеса, разные музыкальные и кинопремии, политику и множество других событий на выбор. Долгосрочных вариантов среди них, конечно же, в достатке.

Каковы же преимущества долгосрочных ставок?

· Можно «растянуть азарт» надолго. В отличие от ставок на отдельные матчи, которые длятся в районе 2-3 часов, долгосрочные позволяют любителям спорта утолять свое чувство азарта на протяжении многих недель, а то и месяцев (болеть за любимую команду на протяжении всего сезона). Экономия средств налицо, а эмоций хватает надолго.

· Есть возможность выгодной страховки. Долгосрочные ставки хороши тем, что на дистанции котировки на них меняются и те игроки, которые перед началом условного чемпионата или кубка выбрали в качестве объекта для пари команду-андердога, уже ближе к финишу, при условии дохода выбранного коллектива до решающих стадий, или занятия им высокого места в таблице, будут иметь хороший шанс «подстраховаться», сделав новую ставку, гарантирующую выигрыш при любом из исходов. Тактики страховок своих пари подробнее описаны на сайте Betonmobile, где любители спорта и беттинга всегда могут найти массу полезной информации. В плане долгосрочных ставок главным условием хорошей страховки является изначально высокий коэффициент, позволяющий затем остаться в «плюсе».

· Возможность самому придумать объект для ставки. Некоторые букмекеры предоставляют игрокам опцию сделать долгосрочную ставку «собственного авторства», согласовав с конторой коэффициент и сумму пари на событие, придуманное игроком. В истории спорта уже есть немало таких примеров.

Лицензия: Л027-00108-77/00395483 от 14.08.2009 г.

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