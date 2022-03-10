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    Что строят американские компании в Казахстане

    10 Марта 2022, 14:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – США являются вторым крупнейшим инвестором для Казахстане после Нидерландов. За последние 17 лет приток прямых инвестиций из Америки превысил 47,2 млрд долларов. Это около 13,5% от общего объема прямых иностранных инвестиций в страну, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на национальную компанию Kazakh Invest.

    В Казахстане действует 414 юридических лиц, филиалов и представительств с участием американских компаний. За 9 месяцев 2021 года объем американских инвестиций составил 3,2 млрд долларов США. Таким образом, приток инвестиций вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

    «На стадии реализации находятся четыре проекта с участием инвесторов из США. В их числе проекты в нефтегазовой отрасли, сфере сельхозмашиностроения (компания «Valmont» реализует проект по строительству завода по выпуску дождевальных машин с общей суммой инвестиций 50 млн долларов США), недвижимости (компания «Freedom Builders» реализует проект по строительству многофункционального торгово-жилого комплекса на территории МПЦС «Хоргос» стоимостью 57,6 млн долларов США) и ВИЭ (итальянская компания «ENI» совместно с американской компанией «General Electric» реализуют проект по строительству первой и второй очереди ветряной электростанции на 48 МВт стоимостью 200 млн долларов США)», - говорится в ответе нацкомпании на официальный запрос корреспондента Казинформа.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Инвестпроекты Строительство Экономика США
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