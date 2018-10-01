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Что становится с объектами, не нашедшими покупателя при приватизации
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почему некоторые объекты, подлежащие приватизации ликвидируются, объяснил и.о. председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК Галымжан Ибраимов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В соответствии с законом о государственном имуществе, в случае не продажи объекта по итогам трех торгов - объект подлежит ликвидации. Если мы три раза выставляли и не смогли найти покупателя, значит, объект не пользуется спросом»,- пояснил Галымжан Ибраимов, отвечая на вопросы журналистов.
Эксперт добавил, что в этом вопросе не надо забывать об основной цели приватизации - сокращения государственного участия в экономике.
«Приватизация проводится в первую очередь для сокращения государственного участия в экономике, ликвидация непривлекательных объектов - тоже один из инструментов сокращения государственного участия. Ликвидация проходит в соответствие с Гражданским кодексом. Оставшееся имущество после ликвидации мы перераспределяем между другими юридическими лицами, то есть мы никому бесплатно ничего не раздаем», - заверил Галымжан Ибраимов.
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