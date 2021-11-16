Что сдерживает развитие конкуренции на рынке услуг связи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что сдерживает развитие конкуренции на рынке услуг связи? Об этом рассказала директор департамента транспорта и связи Агентства по защите и развитию конкуренции Нургуль Жаманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день сектор телекоммуникаций представлен рядом высококонцентрированных рынков. Наблюдается доминирующее или монопольное давление отдельных компаний в основных сегментах телекоммуникационного рынка ввиду концентрации значительной телекоммуникационной инфраструктуры. По итогам анализа выявлены следующие системные проблемы, сдерживающиеся развитие конкуренции на рынке услуг связи. Наличие административного барьера на рынке услуг связи при получении лицензии на оказание услуг связи, ограниченность радиочастотного сектора, непрозрачный порядок распределения, ограниченность доступа к коммунально-бытовому сектору и участившиеся отказы в доступе кабельной канализации», - отметила директор департамента транспорта и связи АЗРК.

По словам спикера, также установлен существенный административный барьер в части недопущения новых игроков, способствующий дальнейшей монополизации рынка.

«Это как раз таки при получении лицензии, в связи с чем, антимонопольным рынком было вынесено предписание в адрес Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в части необходимости внесения соответствующего изменения в действующие НПА. На сегодняшний день МЦРИАП данный проект подготовил. Он размещен в открытых НПА, благодаря чему у потенциальных участников рынка мобильной связи появились дополнительные возможности входа. Во-первых, стало возможным получение лицензии после заключения договора с действующими мобильными операторами на совместное использование радиочастот. Вместе с тем, телеком операторы предлагают дифференцировать квалификационные требования для базовых и виртуальных мобильных операторов. Во-вторых, стало возможным получить лицензию, выиграв на аукционе. В-третьих, у операторов остается возможность получить лицензию у межведомственной комиссии по радиочастотам», - пояснила Нургуль Жаманова.