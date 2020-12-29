Что сделано в сфере цифровизации налогово-таможенного администрирования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Цифровизация отраслей экономики - одно из приоритетных направлений, нацеленных на повышение производительности труда. Какие меры в этой области принимаются Министерством финансов РК, и какие плюсы для себя получат казахстанцы, государство и бизнес, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечал глава ведомства Ерулан Жамаубаев, Министерство финансов проводит комплексные мероприятия, направленные на сокращение доли теневой экономики, повышение уровня удовлетворенности качества услуг, а также обеспечение дополнительных поступлений в бюджет.

И одним из важных направлений является создание системы маркировки и прослеживаемости товаров в рамках цифровизации налогового и таможенного администрирования.

Цифровая маркировка товаров направлена на достижение следующих целей:

- для государства – сокращение нелегального оборота товаров, увеличение поступлений налогов в бюджет, повышение качества государственного контроля;

- для населения – эффективность общественного контроля, защита прав потребителей, защита жизни и здоровья граждан;

- для бизнеса - повышение конкурентных условий ведения бизнеса для добросовестных налогоплательщиков.

Также с 1 июня 2019 года по декабрь 2020 года проводится пилотный проект по маркировке алкогольной продукции. Участниками пилотного проекта являются 7 производителей и импортеров.

По цифровой маркировки алкогольной продукции обеспечена:

- физическая прослеживаемость за оборотом от производителя/импортера до потребителя;

- возможность выявления нелегальной продукции путем считывания реализуемой алкогольной продукции.

Покупатель может проверить легальность товара через мобильное приложение, а выдача фискального чека с кодом цифровой маркировки является подтверждением законности происхождения продукции. Ранее такой контроль отсутствовал.

Завершение пилотного проекта запланировано на 31 декабря 2020 года.

По итогам пилотного проекта будут рассчитаны затраты бизнеса и стоимость цифровой маркировки по алкогольной продукции.

Для обеспечения прозрачности движения товара по всей цепочке создана Национальная система прослеживаемости товаров, состоящая из ряда информационных систем. Начальным звеном прослеживаемости является система «АСТАНА-1». На сегодня в системе обработано более 2,7 млн деклараций, из которых более 2,2 млн деклараций выпущено за 1 минуту без какого-либо контакта с инспектором, в автоматическом режиме.

«Вместе с тем участникам внешнеэкономической деятельности приходится сталкиваться с рядом трудностей еще до процессов таможенного оформления, таких как получение различных сертификатов, разрешений, предварительных решений по классификации товара. В целях решения данной проблемы был запущен портал «Единого окна» по экспортно-импортным операциям. Следующим этапом является физическая маркировка товаров. ИС «Маркировка» внедрена для защиты от контрафактной продукции потребителя и добросовестной конкуренции. Документальная прослеживаемость товаров осуществляется в системе «Электронные счета-фактуры», где все плательщики НДС с 1 января 2019 года выписывают счета-фактуры в электронном виде. Это позволяет достигнуть прозрачности товарных потоков, оптимизировать процедуры контроля и возврата НДС», - отмечал Ерулан Жамаубаев.

Завершающим звеном в системе прослеживаемой товаров является применение онлайн-ККМ (контрольно-кассовые машины), которые фиксируют сведения торговой выручки и передают их на сервер органов государственных доходов в онлайн-режиме. Сейчас количество онлайн-ККМ в стране составляет 710 тысяч, или 97,5% от общего количества ККМ. Эффект от внедрения онлайн-ККМ в виде дополнительных поступлений с начала текущего года составил 32,7 млрд тенге.

Совокупный ожидаемый эффект к 2025 году составит более 2,5 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет, в том числе за счет маркировки алкогольной и табачной продукции – порядка 22 млрд тенге.

Как отмечают в Министерстве финансов, работа по цифровизации налогово-таможенного администрирования будет продолжена.

Отдельно стоит отметить, что 73% нарушений при таможенных досмотрах выявлены с помощью системы управления рисками (СУР), такие данные привел председатель Комитета государственных доходов Минфина Марат Султангазиев. По его словам, цифровизация процесса предоставления деклараций на товары в электронном виде минимизировала контакты с УВЭД и разночтения норм законодательства.

Глава комитета напомнил, что с декабря 2019 года реализовано мобильное приложение «Налоговый кошелек» eSalyq. Налоговый кошелек позволяет исключить некорректные платежи и пени, сократить количество возвратов и инкассовых распоряжений, снизить затраты налогоплательщиков по времени и исключить расходы на комиссию банкам.

На сегодняшний день количество пользователей «Налогового кошелька» составляет более 78 тыс.

В стране уже 99% деклараций субъектов бизнеса представляются в электронном виде. В настоящее время физическим и юридическим лицам оказываются 44 государственные услуги, из них 27 услуг налогового и 17 услуг таможенного направлений.

99% деклараций представляются в электронном виде, реализован API сервис для субъектов бизнеса, для сдачи налоговой отчетности из своих учетных систем. С начала года оказано 17,3 млн госуслуг, из которых 97,1% в электронном виде.