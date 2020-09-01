Что рассказал Михаил Ефремов на первом допросе в суде

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Актер Михаил Ефремов дал показания в суде по своему делу. Это произошло впервые с начала процесса. Основные заявления артиста — в материале ТАСС, передает МИА «Казинформ».

«Спрашивайте, хотя я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез», — сказал Ефремов.

По его словам, он не помнит моменты столкновения машин и медицинского освидетельствования. «Только у следователя в себя пришел», — уточнил актер.

«Я смутно этот день начинаю помнить, с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво. Был ли я у кого-то, не помню», — отметил он.

Ефремов заявил, что первоначально признал вину под давлением СМИ и из-за похмелья. «Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем, — оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», — сказал он.

«Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду», — добавил актер.

«Хочу подчеркнуть, в том числе для адвоката [потерпевшей стороны Александра] Добровинского, что ни [актер Иван] Стебунов, ни [актер Сергей] Гармаш в этой истории совершенно ни при чем», — сказал подсудимый.

«Я уверен, что с его родственниками мы нашли бы общий язык», — сказал Ефремов, обвинив Добровинского в срыве этих переговоров.

В ходе допроса актера спросили, почему на экспертизе он заявил специалисту, что «неоднократно и систематически употребляет наркотики», а в суде утверждает обратное. «Тогда я ответил так, как было приятно психиатру», — ответил он.

Ефремов отказался отвечать на вопросы представителя потерпевших по своему делу, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ.

Дело актера слушается в Пресненском суде российской столицы.

Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший в результате ДТП водитель позже от полученных травм скончался в больнице.

Позже выяснилось, что Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился в том числе под воздействием наркотических средств. Сын погибшего в ДТП просит суд о максимально жестком наказании для артиста.