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    Что производят из переработанных отходов в СКО

    28 Марта 2022, 14:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сбором, сортировкой и переработкой твердых бытовых отходов занимаются семь предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, по области для раздельного сбора мусора установили 1 154 контейнера, в Петропавловске для сбора макулатуры в госучреждениях и организациях - 800 экобоксов, для отработавшего срок службы электронного и электрического оборудования - пять контейнеров.

    В Петропавловске организовали восемь пунктов приема вторичного сырья и один мобильный пункт «Eco-car». В Кызылжарском и районе им. Г.Мусрепова установили 34 контейнера для раздельного сбора отходов, в Айыртауском и Мамлютском районах индивидуальные предприниматели занимаются сбором вторсырья.

    В качестве примера перерабатывающего предприятия в управлении привели ТОО «Радуга». Здесь работает мусоросортировочная линия для сортировки раздельно собранных отходов. Полимерное вторсырье перерабатывают в товары народного потребления, проектная мощность предприятия до 4 000 тонн в год. Компания построит завод по переработке макулатуры, планируется выпуск санитарно-гигиенической бумаги, мощность - до 5 000 тонн готовой продукции в год.

    ТОО «Петропак» перерабатывает вторичные полимеры с ежегодным объемом 200-250 тонн, выпускают пакеты с логотипом.

    ТОО «Грин парк Кокшетау» осуществляет переработку пластиковых бутылок во флекс, годовая мощность предприятия до 3 000 тонн в год.

    Ежегодно на территории области образуются более 76 тысяч тонн твердых бытовых отходов. В прошлом году доля переработки составила 15%. В управлении отметили, что цифра соответствует плановому показателю. В этом году долю переработки и утилизации твердых бытовых отходов рассчитывают увеличить до 18%.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Промышленность Экономика Регионы Казахстана
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