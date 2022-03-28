Что производят из переработанных отходов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сбором, сортировкой и переработкой твердых бытовых отходов занимаются семь предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, по области для раздельного сбора мусора установили 1 154 контейнера, в Петропавловске для сбора макулатуры в госучреждениях и организациях - 800 экобоксов, для отработавшего срок службы электронного и электрического оборудования - пять контейнеров.

В Петропавловске организовали восемь пунктов приема вторичного сырья и один мобильный пункт «Eco-car». В Кызылжарском и районе им. Г.Мусрепова установили 34 контейнера для раздельного сбора отходов, в Айыртауском и Мамлютском районах индивидуальные предприниматели занимаются сбором вторсырья.

В качестве примера перерабатывающего предприятия в управлении привели ТОО «Радуга». Здесь работает мусоросортировочная линия для сортировки раздельно собранных отходов. Полимерное вторсырье перерабатывают в товары народного потребления, проектная мощность предприятия до 4 000 тонн в год. Компания построит завод по переработке макулатуры, планируется выпуск санитарно-гигиенической бумаги, мощность - до 5 000 тонн готовой продукции в год.

ТОО «Петропак» перерабатывает вторичные полимеры с ежегодным объемом 200-250 тонн, выпускают пакеты с логотипом.

ТОО «Грин парк Кокшетау» осуществляет переработку пластиковых бутылок во флекс, годовая мощность предприятия до 3 000 тонн в год.

Ежегодно на территории области образуются более 76 тысяч тонн твердых бытовых отходов. В прошлом году доля переработки составила 15%. В управлении отметили, что цифра соответствует плановому показателю. В этом году долю переработки и утилизации твердых бытовых отходов рассчитывают увеличить до 18%.