Что происходит с оружием, которое сдают казахстанцы в полицию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления по контролю за оборотом оружия КАП МВД РК Асылбек Идрисов рассказал о механизме уничтожения сданного казахстанцами оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря о предмете происхождения незаконного вооружения, как правило, большинство из них – это оружие, оставшееся по наследству, либо случайно найденное или приобретенное до введения ограничений по его регистрации. К примеру, ранее до 1970 года оружие без учета раздавали для охраны животноводам. После всех проверочных мероприятий, сданное оружие и боеприпасы комиссионно уничтожаются с фиксацией процесса на видеозапись», - сказал Асылбек Идрисов на брифинге в МВД.

По его словам, перед уничтожением оружие подлежит разборке. Механическим путем деформируются стволы и механизмы так, чтобы ни одна из деталей не оставалась пригодной для дальнейшего использования.

«В дальнейшем приведенное в непригодное для стрельбы состояние оружие переплавляется на предприятиях промышленности. Антикварное оружие и оружие, представляющее историческую ценность, согласно Правилам, может передаваться в натурные коллекции криминалистических подразделений или музеи Министерства внутренних дел», - добавил представитель МВД.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах страны акция по выкупу оружия приостановлена. Всего с 2012 года казахстанцы сдали более 56 тысяч единиц огнестрельного оружия.

Начальник управления по контролю за оборотом оружия КАП МВД РК Асылбек Идрисов также озвучил суммы, положенные казахстанцам за сданное оружие.