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    Что происходит с оружием, которое сдают казахстанцы в полицию

    14 Августа 2023, 12:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления по контролю за оборотом оружия КАП МВД РК Асылбек Идрисов рассказал о механизме уничтожения сданного казахстанцами оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Говоря о предмете происхождения незаконного вооружения, как правило, большинство из них – это оружие, оставшееся по наследству, либо случайно найденное или приобретенное до введения ограничений по его регистрации. К примеру, ранее до 1970 года оружие без учета раздавали для охраны животноводам. После всех проверочных мероприятий, сданное оружие и боеприпасы комиссионно уничтожаются с фиксацией процесса на видеозапись», - сказал Асылбек Идрисов на брифинге в МВД.

    По его словам, перед уничтожением оружие подлежит разборке. Механическим путем деформируются стволы и механизмы так, чтобы ни одна из деталей не оставалась пригодной для дальнейшего использования.

    «В дальнейшем приведенное в непригодное для стрельбы состояние оружие переплавляется на предприятиях промышленности. Антикварное оружие и оружие, представляющее историческую ценность, согласно Правилам, может передаваться в натурные коллекции криминалистических подразделений или музеи Министерства внутренних дел», - добавил представитель МВД.

    Ранее сообщалось, что в некоторых регионах страны акция по выкупу оружия приостановлена. Всего с 2012 года казахстанцы сдали более 56 тысяч единиц огнестрельного оружия.

    Начальник управления по контролю за оборотом оружия КАП МВД РК Асылбек Идрисов также озвучил суммы, положенные казахстанцам за сданное оружие.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью МВД РК
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