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    Что происходит с «Артспорт» – в программе «Честное журналистское расследование»

    6 Октября 2022, 17:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благое дело или бизнес? Что происходит с программой «Артспорт» и какое будущее ее ждет? Об этом в очередном выпуске программы «Честное журналистское расследование» постарался узнать автор проекта Дамир Абуов вместе со съемочной командой. Новый выпуск покажут уже в эту субботу на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Темой этого выпуска станет скандальная программа «Артспорт», которая не раз вызывала вопросы у общества. Съемочная команда попыталась выяснить, кто важнее для государства - дети или деньги, и как создаются фиктивные кружки и мертвые души.

    В фильме команда проекта расскажет, что на самом деле происходит с «Артспорт», какое будущее у данной программы и чем же она является - благим делом или просто бизнесом.

    Ранее журналисты программы рассказали об умирающих селах, затягивающемся строительстве некоторых автотрасс, последствиях пожаров в Костанайской области, а также о земельном вопросе, попытались выяснить, как захватывают земли в Казахстане и кому принадлежат сотни миллионов гектаров сельхозугодий.

    Один из авторов проекта Андрей Деменок заявлял, что журналисты будут затрагивать актуальнейшие темы, волнующие общественность, и придавать их огласке, также постараются подсказать, как найти выход людям, попавшим в непростую ситуацию.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование СМИ Спорт Видео JIBEK JOLY
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