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    Что предпринимает «Nur Otan» для Туркестана?

    29 Декабря 2020, 11:54

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборная программа партии «Nur Otan» по Туркестанской области для всех понятна и доступна. В нее включены и полностью изучены социально-экономические возможности региона, передает МИА «Казинформ».

    По каждому району, городу утвержден свой план развития. Предлагаем информацию о его ключевых моментах для Туркестанской области, подготовленного ведущей партией страны.

    Будьте в числе победителей! Голосуйте за партию «Nur Otan»!

    Материал опубликован за счет средств Туркестанского областного избирательного фонда партии «Nur Otan»

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Нур Отан Выборы Политические партии Регионы Выборы-2021
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