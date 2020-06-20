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    Что позволяет Головкину оставаться на вершине спортивного олимпа

    20 Июня 2020, 18:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) в эфире The Lockdown Tapes рассказал об одном из секретов своего успеха, передает МИА «Казинформ».

    Видео с интервью размещено на YouTube-канале Matchroom Boxing. Ведущий Крис Ллойд через переводчика задал GGG ряд вопросов, начиная от тренировок с Джонатоном Бэнксом, лагеря в Биг Бэнксе, его семейной жизни и заканчивая планами на будущее.

    «Я могу разделить свою приватную жизнь и профессиональный подход к своему делу. То есть, это то, что оставляет, наверное, меня на вершине еще, по крайней мере. То есть это надо уметь разделять. В том бизнесе, в котором я нахожусь, это должно быть раздельно однозначно. Я считаю, что это тебя не сохранит на более долгий срок, тебя это сохранит здоровым», - сказал Геннадий Головкин, отвечая на вопросы.

    В ходе интервью GGG признался в том, что хотел бы провести бой в Казахстане, назвал обстоятельства, при которых он завершит карьеру, и высказался против коррупции в боксе.

    Месяц назад Геннадий Головкин рассказал о том, что он сделает в первую очередь после карантина.

    «Первым делом после карантина отправлюсь в боксёрский зал. А вы по чему за это время соскучились больше всего?» - написал Геннадий в Instagram.

    Позже сопромоутер Головкина (40-1-1, 35 КО) Эдди Хирн сообщил, когда казахстанский боксер может провести свой следующий бой.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт Головкин
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