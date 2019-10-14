Что повлияло на слабый урожай зерна, рассказали в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о причинах слабого урожая зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уборочные работы начались своевременно. Средняя урожайность 12,4 центнера с гектара. Летний сезон в этом году выдался достаточно жарким и засушливым, что стало причиной снижения урожайности. В результате ожидается снижение производства зерновых по отношению к уровню прошлого года. Помимо аномальной летней жары во время уборочных работ наблюдаются продолжительные осадки, которые повлияли как на качество зерна, так и на урожайность», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По предварительным расчетам, урожай зерновых и зернобобовых может составить почти 19,5 тонны в бункерном весе, что на 2 млн меньше, чем в 2018 году.

«По оперативной информации акиматов областей, по состоянию на 9 октября текущего года засыпано 1,9 млн тонн семян зерновых культур, что составляет 96,1%. В том числе по Костанайской области засыпка семян завершена на 98%. Работа по заготовке семян продолжается. По информации акиматов областей, дефицита семян не ожидается. Всего из нового урождая на элеваторы страны поступило 2,9 млн тонн, из них 1,8 млн тонн – пшеницы и более 700 тыс тонн – ячмень», - отметил спикер.

«В 2019 и в 2020 годы в связи с сокращением производства зерновых экспортный потенциал будет снижен почти на 3 млн тонн против прошедшего сезона. При этом экспортная стратегия в этом сезоне будет отличаться от прошлого сезона, когда ставилась цель расширения экспортных направлений, в этом сезоне основная задача заключается в сохранении позиций на традиционных рынках сбыта казахстанского зерна. На сегодня необходимо сохранить объем экспорта, в связи с чем на этих направлениях необходимо сохранить среднегодовой экспорт зерна и муки в объеме не ниже 5 млн тонн», - добавил министр.