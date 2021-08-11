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    Что повлияло на рост темпов производства, рассказали в Правительстве

    11 Августа 2021, 10:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин назвал причины роста темпов производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам семи месяцев рост ВВП ускорился до 2,7%. Основным драйвером роста остается реальный сектор экономики. Динамика обеспечена ростом производства в промышленности, строительстве, а также устойчивыми темпами роста в сельском хозяйстве», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Рост в промышленности, по его словам, на 2,5% обеспечен за счет увеличения производства в обрабатывающем секторе на 5,9%.

    «На повышение темпов производства повлиял рост в фармацевтическом производстве на 38,9%, машиностроении - на 22,7%, в том числе в автомобилестроении - на 34,7% и производстве локомотивов и вагонов - на 37,7%, нефтепереработке - на 8%, легкой промышленности - на 5,4%, производстве продуктов питания - на 3,9% и химической промышленности - на 1,9%», - отметил Премьер.

    «Высокие темпы роста наблюдается в строительном секторе на 11,1% и вводе в эксплуатацию жилья на 10,3%», - заключил он.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика
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