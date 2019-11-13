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    Что повлечет создание общего финансового рынка в рамках ЕАЭС

    13 Ноября 2019, 09:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил законопроект «О ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Создание общего финансового рынка предусматривает обеспечение взаимного признания лицензий в банковском, страховом секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг, недискриминационного доступа на финансовые рынки, совершенствование государственного регулирования и осуществления контроля и надзора на финансовых рынках», - пояснил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса.

    Было отмечено, что соглашение определяет 7 направлений для гармонизации:

    1. Требования к участникам финансовых рынков в отношении их создания, учреждения и деятельности;

    2. Регулирование рисков в сфере финансового рынка в соответствии с международными стандартами;

    3. Надзорные требования и порядок осуществления надзора за участниками финансового рынка;

    4. Условия для взаимного признания лицензий;

    5. Требования к раскрытию информации в сфере финансового рынка;

    6. Приобретение долей (акций) в уставном капитале участников финансового рынка инвесторами государств-членов;

    7. Требования по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг.

    «Соглашением определен порядок проведения гармонизации. В течение 9 месяцев после вступления в силу Соглашения будет разработан План гармонизации, который предусматривает этапы и сроки проведения гармонизации», - добавил Ерболат Досаев.

    Согласованные предложения по гармонизации согласно законодательства будут утверждаться Советом ЕЭК (уровень вице-премьеров) и внедряться в национальное законодательство, в том числе посредством международных соглашений.

    В Нацбанке отмечают, что критерием гармонизации не будет выступать законодательство одной из стран ЕАЭС. Гармонизация будет проводиться на основе международных принципов и стандартов либо наилучшей международной практики.

    Гармонизацию законодательства планируется завершить к 2025 году.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис ЕАЭС
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