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    Что поможет снизить цены на ключевые продукты в странах ЕАЭС, рассказал Касым-Жомарт Токаев

    21 Мая 2021, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил создать систему торгово-логистических и оптово-распределительных центров в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан совместно с Узбекистаном приступил к практической реализации совместного проекта по созданию международного центра торгово-экономического сотрудничества Центральной Азии. Центр будет расположен вдоль стратегической автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай», он обеспечит рост взаимной торговли транзита, поможет обелить товарные потоки и обеспечить безопасность продукции», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС.

    Президент предложил совместно развивать аналогичную совместную инфраструктуру со всеми странами союза.

    «Большое значение приобретает также создание системы торгово-логистических и оптово-распределительных центров в рамках союза. Такая система позволит обеспечить продовольственную безопасность наших стран, поддержит потенциал агропромышленного сектора, снизит издержки, и, соответственно, цены на ключевые продукты», - заключил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Центральная Азия Президент Казахстана Экономика Цены и тарифы ЕАЭС
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