Что помешало Эльмире Сыздыковой победить на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что помешало Эльмире Сыздыковой победить на Олимпиаде? На этот вопрос в ходе онлайн пресс-конференции «О женской борьбе на Олимпиаде в Токио» ответила вице-президент Казахстанской федерации вольной, греко-римской и женской борьбы, серебряный призер Олимпиады в Рио Гюзель Манюрова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Олимпийских играх цели должны быть высокие. Те, кто едет сюда проигрывать, нечего здесь делать. Все едут за медалями, мы сюда приехали тоже за медалями. Мы пытались, соблюдали режим, проходили карантин. Это не гарантия. Олимпийских чемпионов и медалей ограниченное количество. Все, что зависит от нас, мы стараемся делать. Что будет дальше, знает один Всевышний. Надо надеяться и верить», - поделилась Гюзель Манюрова

Она также отметила, что Эльмира Сыздыкова в этом году несколько месяцев назад на чемпионате Азии в Алматы обыграла кыргызскую спортсменку.

«Мы все очень обрадовались. Наверное, сказалась победа, которая пошла не на пользу. Наверное, Эльмира недооценила кыргызскую спортсменку. Иногда поражение приносит больше пользы перед Олимпийскими играми, чем победа. Очень хорошо тактически подготовилась она. Эльмира практически ничего не смогла сделать из своего арсенала. С питанием, режимом и весом все было в порядке. Эльмира – дисциплинированный спортсмен. Она понимает ответственность, всю серьезность мероприятия. Целенаправленно готовилась. Она сделала все, что смогла, но до победы этого не хватило. Если посмотрите дальше, кыргызская чемпионка легко разобралась с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро. И Эльмира, и российская спортсменка Наталья Воробьева перешли с весовой категорией 68 в 76 кг. Здесь немножко другие физические кондиции. Думаю, что это сказалось – недостаток физики в весе. Немножко не хватило физически», - добавила Гюзель Манюрова.

Напомним, что В Токио первой на ковер от Казахстана вышла Эльмира Сыздыкова, которая уступила своей сопернице в поединке.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай