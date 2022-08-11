Что показал мониторинг объектов здравоохранения в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Мониторинг объектов здравоохранения Акмолинской области показал, что более 70% отдаленных медицинских пунктов и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) либо находятся в аварийном состоянии, либо расположены в приспособленных зданиях, либо есть другие факторы, которые не позволяют медикам работать нормально. Для того, чтобы привести эти 70% в порядок, медицине региона необходимо около 236 млрд тенге. Об этом сообщил на брифинге руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году мы провели в течение четырех месяцев мониторинг каждого объекта здравоохранения. Все 562 объекта были проинспектированы нашими специалистами совместно с рабочей группой. И мы пришли к ошеломляющему выводу: более 70% всех отдаленный медицинских пунктов, ФАП либо расположены в приспособленных зданиях, либо находятся в аварийном состоянии, либо есть другие факторы, которые не позволяют работать нормально. То есть во всех наших районах есть медпункты и ФАП, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, и ежегодно за это накладываются штрафные санкции на первых руководителей медорганизаций нашей области санитарно-эпидемиологической и противопожарной службами», - сказал спикер.

По словам Н. Сыздыкова, подобное исследование было проведено управлением здравоохранения региона впервые. Кроме того, была просчитана и финансовая составляющая вопроса. Как оказалось, для того чтобы привести эти 70% медучреждений в порядок, медицине региона необходимо около 236 млрд тенге.

«Естественно, такую сумму ни область, ни республика выделить не могут. Этот процесс, к сожалению, протекал десятилетиями. В планах в первую очередь построить медпункты и врачебные амбулатории, ФАПы в тех местах, где их вообще нет. На сегодня нам нужно установить еще около 40 объектов. Передвижные медицинские комплексы пока оказывают помощь населению в отдаленных селах, но в холодное время года и в весенне-осенний период, когда появляется бездорожье, они не могут туда добраться. Проходимость у транспорта невысокая», - добавил Н. Сыздыков.

Между тем, по словам главы облздрава, медики региона продолжают оказывать всю необходимую помощь пациентам, несмотря на условия, в штатном режиме.