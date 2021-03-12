Что планируется в Казахстане для обеспечения доступной медпомощи и качественными кадрами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения шаговой доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в Казахстане предусмотрено строительство и открытие более 500 объектов ПМСП до 2025 года (в том числе в 137 сельских населенных пунктах). В результате реализации данной меры будет обеспечена доступность врача пациентам через снижение нагрузки. В Минздраве отмечают, что уровень удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи повысится до 65% к 2025 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно предоставленным данным Минздрава, в Казахстане для обновления сети медицинских организаций будет обеспечено строительство 50 новых объектов до 2025 года взамен старых и аварийных, в том числе:

20 крупных современных клиник в городах по механизму ГЧП;

4 научных республиканских центров, 2 республиканских больниц;

6 городских и областных больниц;

18 районных больниц и поликлиник;

капитальный ремонт 840 действующих объектов (в том числе 766 объектов на сельском уровне) в рамках трансфертов общего характера и Дорожной карты занятости.

В результате реализации всех выше отмеченных мер ожидается снижение износа зданий медицинских организаций с 58 % до 44% в 2023 году. Кроме того, доля частных инвестиций в здравоохранении увеличится с 37% до 42,8%.

В рамках реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года, Минздравом планируется провести оценку материально-технической базы медицинских организаций и модернизация службы родовспоможения и реанимации.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, для достижения этой цели предстоит реализовать следующие задачи:

в кратчайшие сроки провести инвентаризацию всех медицинских организаций здравоохранения;

обеспечить укрепление материально-технической базы служб родовспоможения и реанимации.

«Для обеспечения доступной медицинской помощи на селе дополнительно к 13 существующим межрайонным больницам будут открыты до 25 межрайонных больниц, тем самым будет обеспечено соблюдение принципа «золотого часа», а также мультипликационный эффект количества предоставления медицинских услуг населению.

В итоге, по прогнозу, численность обслуживаемого населения увеличится с 2,5 млн человек до 5,2 млн», - сообщили в Минздраве.

Для формирования сильной первичной медико-санитарной помощи будут приняты соответствующие меры: охват жителей отдаленных населенных пунктов услугами передвижных медицинских комплексов будет увеличен до 2,6 млн человек в год.

Для этого профиль передвижных медицинских комплексов расширен путем разграничения зон регистрации, лабораторной и инструментальной диагностики, общего осмотра и узких специалистов, рентген-диагностики.

В целях обеспечения ранней диагностики заболеваний будет увеличен охват всего населения страны профилактическими осмотрами.

Как ранее сообщал министр здравоохранения Алексей Цой, для повышения качества лечения, а также с целью обеспечения методологической помощью амбулаторно-поликлинических организаций будет создан Национальный центр ПМСП.

Финансирование амбулаторно-поликлинических услуг будет увеличено на медицинскую реабилитацию в 4 раза; на амбулаторно-лекарственное обеспечение до 40%; на консультативно-диагностические услуги до 22%; на высокотехнологические медицинские услуги в том числе на томотерапию и ЭКО в 2,6 раза.

Наряду с этим, запланировано внедрение дистанционного мониторинга здоровья граждан с использованием «умных браслетов».

В результате реализации данных ведомство ожидает следующее доля финансирования ПМСП и службы общественного здравоохранении увеличится к 2025 году до 60%. Количество посещений организаций здравоохранения, оказывающих ПМСП, увеличится к 2025 году до 4,9 на одного жителя в год (4,1 - в 2020 году), будет введено в эксплуатацию 300 объектов ПМСП.

Для укомплектования медицинских организаций квалифицированными кадровыми ресурсами предусмотрены следующие меры:

поэтапное повышение заработной платы медицинских работников, к 2023 году до уровня более чем в два раза выше средней заработной платы в экономике.

подъемные пособия для молодых специалистов, прибывших на работу в сельскую местность, будут увеличены с 70 до 100 МРП (с 204 190 тенге до 291 700 тенге).

Наряду с этим, предусмотрено внедрение модели прогнозирования обеспеченности медицинских кадров до 2030 года.

Для повышения квалификации медицинских работников до уровня соответствия международным стандартам запланировано следующее: внедрение новой методики формирования стоимости образовательных услуг, а также государственных образовательных грантов на 40%; повышение квалификации профессорско- преподавательского состава медицинских вузов; повышение стипендии студентам медицинских вузов на 25% (до 42 тыс.тг.); разработка и внедрение новых программ подготовки (PhD) и специализации работников сестринской службы.

Для развития отечественной науки запланирован запуск Регистра биомедицинских исследований (Open Access) и создание Координационного центра по клиническим исследованиям («единое окно»).

В Минздраве считают, что результате реализации вышеуказанных мер уровень обеспеченности медицинскими работниками сельского населения увеличится до 82,5 %; у ровень удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи повысится до 65% к 2025 году

Доля выпускников-резидентов успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков увеличится до 90 %.