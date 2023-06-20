Что пишут зарубежные СМИ о переговорах президентов Казахстана и Германии в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Германские СМИ широко освещают государственный визит Федерального президента ФРГ Ф.-В.Штайнмайера в Казахстан, а также приводят высказывания и цитаты Президента РК Касым-Жомарта Токаева, прозвучавшие в ходе переговоров с высоким гостем, передает МИА «Казинформ».

Официальный сайт Федерального президента Германии 20.06.2023 г.

В столице Казахстана Астане Федеральный Президент провел переговоры с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. На последовавшей совместной пресс-конференции он заявил: «В прошлом году Казахстан и Германия отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Своей поездкой в Вашу страну я хотел бы вместе с Вами почтить многообразные отношения между нашими странами. Казахстан является ключевым партнером Федеративной Республики в центральноазиатском регионе в политическом, культурном и экономическом плане. Мы согласны с тем, что хотим наладить еще более тесные связи в ближайшие годы, даже перед лицом огромных проблем, с которыми мы сталкиваемся».

Frankfurter Allgemeine Zeitung 20.06.2023 г.

Германия намерена предложить себя в качестве партнера. Однако со стороны Германии, для более широкого позиционирования в политическом и экономическом плане также растет стратегический интерес к укреплению отношений с Центральной Азией.

Die Welt 20.06.2023 г.

Касательно решения РК увеличить поставки нефти на НПЗ в Шведт на 10% Штайнмайер заявил: «Это хорошая новость для Шведта и хорошая новость для энергетической безопасности Германии».

ANTENNE BAYERN 20.06.2023 г.

«Мы хотим еще большего и более тесного партнерства с Казахстаном и странами Центральной Азии», - сказал Штайнмайер в столице Астане в начале двухдневного государственного визита. Токаев выразил надежду, что «наше сотрудничество выйдет на новый уровень». Токаев назвал Германию «весьма надежным партнером» во многих областях. Он отметил, что на Казахстан приходится 83 процента объема торговли Германии со странами Центральной Азии. Казахстан, в свою очередь, поставляет энергоресурсы и сырье для экономики Германии и входит в четверку важнейших поставщиков нефти для Германии. «Наши экономики во многом дополняют друг друга», — сказал Токаев.

Merkur.de 20.06.2023 г.

Штайнмайер подчеркнул: «Мы должны приложить все усилия, чтобы не допустить обхода санкций». Токаев заверил: «Мы будем соблюдать санкции».

Стали очевидны разные оценки относительно войны в Украине. Токаев призвал к скорейшему прекращению огня и сказал, что «худой мир лучше доброй войны». Штайнмайер, в свою очередь, подчеркнул, что целью должен стать «справедливый мир», сохраняющий суверенитет и целостность Украины. «Мы далеки от него, учитывая текущую ситуацию». Разные акценты, общая цель.

Focus Online 20.06.2023 г.

В своем вступительном слове на встрече делегации Федеральный Президент высоко оценил курс реформ Казахстана при Президенте Токаеве. Прежде всего Штайнмайер упомянул отмену смертной казни, учреждение Конституционного суда и борьбу с коррупцией.

Напомним, Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится с государственным визитом в Казахстане. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также состоялся обмен мнениями по актуальной международной повестке дня. Ряд документов подписали по итогам визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан. По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном форматах Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер выступили перед представителями средств массовой информации.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме. Президенты Казахстан и Германии также приняли участие в Форуме ректоров казахско-немецких вузов.