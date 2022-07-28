Что означает для казахстанцев внедрение цифрового тенге – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решение о внедрении цифрового тенге Национальный банк РК планирует озвучить в конце текущего года. Что это значит для казахстанцев, объяснил финансовый консультант и инвестор Алибек Жалгаспаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы никогда не задумывались, почему мы перешли на Kaspi? Раньше же мы платили бумажными деньгами, копейками, а сейчас в магазинах нет сдачи. Потому что он удобен, нет комиссий, нет временных, дистанционных ограничений. А при использовании других банков возникают те или иные трудности, в том числе комиссии. Цифровой тенге – это следующий этап развития валюты. Ее можно будет отслеживать. К примеру, если у вас компания, ИП или ТОО, и у вас огромная документация, вы должны сдавать отчеты, налоги, оплачивать страховку. С цифровым тенге можно будет избежать всей этой писанины. Будет доступна история транзакций, кроме того, это дополнительная защита от подделывания денег, вы сможете оплачивать покупки без интернета. То есть это еще больше удобств», - пояснил эксперт.

По его мнению, у цифрового тенге очень много применений, хоть он и находится еще на стадии разработки.

«Цифровой тенге хочет стать гибридом между национальной валютой и криптовалютой, со свойствами криптовалюты, но также имеющей надзор и контроль со стороны государства, чтобы так или иначе увеличивать или уменьшать инфляцию, разгон либо охлаждение экономики. Кстати, Казахстан по финтеху среди стран СНГ находится на первом месте. В Грузии или в Турции до сих пор оплачивают наличкой, нет никаких переводов, в некоторых местах даже не принимают карты, и, находясь, там, то есть, когда вернетесь к предыдущему этапу развития валюты, вы сможете понять, насколько это неудобно», - добавил инвестор.

Он не считает, что внедрение цифровой национальной валюты может как-то сказаться на рынке труда, но это однозначно облегчит работу предприятий, надзорных, налоговых органов.

«Возможно, внедрение уменьшит нагрузку на финансовых директоров, бухгалтеров. Но мы еще не знаем, какие будут функции у валюты, а какие нет. Но в любом случае, специалисты IT будут в еще большем спросе», - заключил Алибек Жалгаспаев.