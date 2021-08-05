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    Что ожидает спортсменов и тренеров после Олимпиады, рассказал Серик Сапиев

    5 Августа 2021, 20:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев пообещал провести работу над ошибками после Олимпийских игр в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Работа над ошибками однозначно будет. Работать над ошибками тренерский совет будет. Вообще мы когда назначаем главных тренеров полностью ответственность перекладываем на них. Так как они пишут график УТС, соревновательного процесса. Но и от самих спортсменов также зависит. Они должны как Сакен (Бибосынов, боксер - прим. ред) выходить и биться до конца. Нужен тандем – тренер – хорошо подготовить, составить планомерный график, режим, с другой стороны и спортсмены должны выкладываться», - сказал Серик Сапиев на брифинге в СЦК.

    По его словам, по окончании соревнований будет проведено специальное заседание, на котором будет известна дальнейшая судьба тренеров.

    «После каждых ОИ проводятся расширенные заседания с участием федераций по видам спорта, НОКа, разбор полетов на простом языке. И пересматривается квалификация тренеров, ротация тренеров. В этом плане идет работа над ошибками. После Олимпийских игр у нас обязательно будет расширенное заседание, где и будем принимать соответствующие решения, если есть недоработки», - заключил глава комитета.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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