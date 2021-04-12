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    Что обсуждали МИД РК и председатель ОБСЕ в Нур-Султане

    12 Апреля 2021, 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал о проведенных переговорах с председателем ОБСЕ Анн Линде, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, в ходе переговоров мы с моей коллегой обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня в области безопасности, включая урегулирование затяжных конфликтов на пространстве ОБСЕ. Одной из ключевых тем переговоров стали глобальные инициативы Казахстана, включая идею Первого Президента Казахстана – Елбасы о «Трёх диалогах» – между США, Россией, Китаем и ЕС, объединение потенциалов СВМДА и ОБСЕ, экономический диалог между ЕАЭС, ЕС, ШОС и АСЕАН», - сказал Мухтар Тлеуберди в своем выступлении после встречи.

    «В контексте обеспечения региональной безопасности мы детально обсудили ситуацию в Афганистане и отметили, что угрозы безопасности и другие проблемы, с которыми продолжает сталкиваться Афганистан, требуют постоянной поддержки как со стороны стран Центральноазиатского региона, так и международных организаций», - добавил министр.

    По его словам, большое внимание было уделено состоянию и перспективам сотрудничества Казахстана и ОБСЕ, планам по взаимодействию на предстоящие годы.

    «В рамках военно-политического измерения мы обсудили меры по борьбе с такими транснациональными вызовами и угрозами, как международный терроризм, насильственный экстремизм и киберугрозы. Одним из эффективных примеров противодействия международному терроризму итоги гуманитарные операции Казахстана под названием «Жусан» и «Русафа», в результате которых из зон боевых действий Сирии и Ираке на Родину смогли вернуться более 600 казахстанских граждан, большинство из которых женщины и дети», - заключил глава МИД.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ОБСЕ МИД РК
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