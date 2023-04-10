Что обсудили Президенты Казахстана и Азербайджана в узком составе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На переговорах в узком составе Президенты Казахстана и Азербайджана определили новые точки роста о взаимодействии государств. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время переговоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На переговорах в узком составе мы обстоятельно обсудили ряд актуальных тем нашей повестки, определили новые точки роста о взаимодействии наших государств, обменялись мнениями по укреплению диалога в рамках международных структур. Все эти моменты будут соответствующим образом в совместном заявлении, которое мы подпишем сегодня. Выражаю уверенность, что Ваш визит в Казахстан имеет огромное значение, безусловно он придаст мощный импульс развитию союзнических отношений между нашими странами», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Президентом Азербайджана в расширенном составе.

Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. Сообщалось, что Президенты Казахстана и Азербайджана подпишут ряд важных документов и откроют улицу имени Гейдара Алиева в Астане.



