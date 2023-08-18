Что нужно знать прибывающим в Казахстан иностранцам, рассказали в миграционной службе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Управления миграционной службы ДП Астаны Ербол Махметов озвучил механизм оформления регистрации иностранных граждан в столице и рассказал об ответственности за нарушения миграционного законодательства страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2020 года отменена регистрация иностранцев в органы внутренних дел. При этом мы не утратили миграционный контроль за их пребыванием. Его основным элементом является механизм уведомления ОВД лицами, принимающими иностранцев. Этот механизм автоматизирован и реализован через визово-миграционный портал. Вся ответственность за информирование о прибытии, пребывании и оформление разрешения на временное проживание иностранца возлагается на принимающих их физических и юридических лиц», - напомнил Ербол Махметов на брифинге в департаменте.

В свою очередь, предупреждает он, принимающие иностранца стороны (гостиницы, арендные квартиры, учебные заведения, лечебно-профилактические учреждения, физические лица и т.д.) в течение трех рабочих дней обязаны информировать миграционную службу о пребывании иностранца (информировать миграционную службу можно через ВМП с помощью ЭЦП).

При нарушении этого механизма в соответствие с действующим законодательством, принимающая сторона несет административную ответственность по ст. 518 КРКоАП (влечет предупреждение на физических лиц, штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере - 10 МРП, на субъекты среднего предпринимательства – в размере 15 МРП, на субъекты крупного предпринимательства – в размере 20 МРП).

«В этой связи, просим физических и юридических лиц принимающих иностранцев не допускать нарушения законодательства, в части уведомления органов полиции относительно проживающих у них лиц. В случае нарушения Правил пребывания, иностранцы привлекаются к административной ответственности по ст.517 КРКоАП(нарушение сроков пребывания, выразившееся в невыезде из РК после истечения срока, установленного законодательством), размер которого будет дифференцироваться в зависимости от нарушений срока пребывания (к примеру, до 3 суток – предупреждение, до 5 суток – 10 МРП, до 10 суток – 15 МРП)», - отметил спикер.

Если иностранец нарушил срок пребывания свыше 10 суток, то административный протокол направляется в суд, где выносится решение – штраф в размере 25 МРП либо административное выдворение за пределы РК.

Иностранцам, прибывшим в страну на срок свыше 30 суток(для работы, учёбы, лечения, бизнес-иммигрантам, а также с целью воссоединения семьи и на постоянное жительство), оформляется разрешение на временное проживание. С начала текущего года оформлено 27 731 разрешений.

«Принимаются последовательные меры по совершенствованию учёта граждан по месту жительства. Сегодня имеется возможность оформить регистрацию не только в ЦОНе или с домашнего компьютера, но также с мобильного телефона или планшета с помощью сервиса «мобильного правительства» (Еговмобайл). За 7 месяцев текущего года 116 801 человек оформили регистрацию по месту жительства, снято – 38 939», - сообщил начальник управления.

Полицейский перечислил основные задачи, которые возложены на Управление миграционной службы столичного Департамента полиции. Это организация:

- контроля за внешними и внутренними миграционными процессами;

- выдачи разрешений иностранцам на постоянное жительство в Казахстане, и гражданам на выезд на постоянное место жительства за границу;

- приёма и выхода из гражданства;

- регистрации и документирования населения.

«В соответствии с Указом Главы государства эффективность работы органов внутренних дел оценивается уровнем взаимодействия с гражданами. Прежде всего, это касается оказания населению государственных услуг, которых в Управление миграционной службы насчитывается 15 видов. По их качеству и своевременности оценивается работа каждого органа полиции и в целом МВД», - объяснил Е. Махметов.

По его словам, основной акцент в оказании государственных услуг делается на их автоматизацию и перевод в электронную форму. За 7 месяцев текущего года подразделениями миграционной службы столицы оказано 344 094 государственных услуг, в том числе непосредственно при обращении в подразделения миграционной службы – 11 129, через Госкорпорацию –197 291, через веб-портал «электронное правительство» - 106 873.

«Переход Системы документирования населения на код РКА (Регистрационный код адреса) позволил создать «Электронную домовую книгу». Благодаря этому наши сотрудники видят сколько человек зарегистрировано по каждому конкретному адресу, если количество жильцов необосновано большое – осуществляется проверка с выездом на место. Это позволило выявлять «резиновые квартиры» и принимать Департаментам полиции меры своевременного реагирования. Кроме того, теперь владельцы сами могут проверить на портале электронного правительства, кто зарегистрирован в их квартире», - рассказал начальник управления.

Он также совершил о совершенствовании механизма оформления документов, удостоверяющих личность. За 7 месяцев в 2023 году оформлено и выдано 145 965 паспортов и удостоверений личности.

«Максимально сокращены сроки изготовления документов (в обычном порядке –20 рабочих дней, в ускоренном 1 и 3 рабочих дня). Параллельно организовано совместно с Госкорпорацией 128 выездов на дом лицам, имеющим инвалидность, лишенные способности самостоятельно передвигаться. Сотрудниками проверяется каждая попытка незаконного документирования, и принимаются меры по ликвидации такой возможности. Путем интеграции информационных систем МВД с ЗАГС будет исключена возможность предоставления поддельных документов, но также сняты административные барьеры: мы не будем требовать от граждан документы об изменении фамилии, даты и места рождения, национальности и других установочных данных», - перечислил Е. Махметов.

Важным направлением работы управления, по словам спикера, является подготовка материалов иностранцев, ходатайствующих о приеме в гражданство Республики Казахстан.

«За истекший период нами приняты ходатайства от 1110 лиц, подписание Главой государства соответствующего Указа ожидается в конце текущего года. В соответствии с внесенными изменениями в законодательство с начала текущего года заявление на постоянное проживание в Казахстане и на приём в гражданство кандасы могут подавать одним пакетом. Одновременно для них исключён этап получения вида на жительство. Порядка 910 кандасов оформили гражданство в упрощенном регистрационном порядке», - сообщил полицейский.

Помимо оказания государственных услуг деятельность миграционной службы сосредоточена на обеспечении надлежащего правопорядка, выявления и пресечения незаконной миграции.

В результате принятых мер выявлено 8706 нарушений миграционного законодательства (2022 год – 8407). За пределы страны выдворено 505 иностранцев (2022 год – 583), где в порядке гражданского судопроизводства выдворено 19 иностранцев. За привлечение иностранной рабочей силы с нарушением законодательства привлечен 94 работодатель (2022 год – 89). За непринятие мер по своевременной регистрации иностранных граждан привлечено к административной ответственности 817 граждан Республики Казахстан (2022 год – 982).