Что нужно знать об отборочном турнире по хоккею на Олимпийские игры – 2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 6 по 9 февраля в Нур-Султане на «Барыс Арене» пройдут матчи 3-го раунда Предолимпийского отборочного турнира по хоккею. Что нужно знать о квалификации на ОИ-2022 в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на SPORTINFORM.

Согласно решению Конгресса Международной федерации хоккея (IIHF), матчи третьего отборочного раунда предолимпийской квалификации принимают города Есеница, Словения (группа G), Нур-Султан, Казахстан (группа Н) и Ноттингем, Великобритания (группа J).

Соперниками Национальной сборной Казахстана, вернувшейся в элитный дивизион Чемпионата мира по хоккею, по третьему раунду предолимпийской квалификации стали команды Польши, Украины и Нидерландов. В мировом рейтинге ИИХФ Казахстан входит в 20-ку сильнейших хоккейных команд планеты и с 2570 очками занимает 19-ю строчку рейтинга. Польша на 22-й позиции, у них 2300 очков, Украина на 25-м месте (2095), Нидерланды 28-ые в рейтинге (1910).

Квалификация на Олимпийские игры 2022 года состоит из четырех раундов. Согласно рейтинга ИИХФ, Казахстан стартует в отборочном турнире с третьего этапа. Победители групп в Есенице, Нур-Султане и Ноттингеме пополнят три финальные группы заключительного четвертого раунда, в котором состоится розыгрыш олимпийских лицензий на главные игры четырехлетия.

Финальный раунд олимпийской квалификации пройдет в Словакии, Латвии и Норвегии.

Словакия будет принимать группу D, в которой сыграют Беларусь, Австрия и победитель одной из групп 3 раунда.

В Латвии пройдут матчи группы Е, где помимо хозяев и одного из победителей 3 раунда будут выступать сборные Франции и Италии.

Норвегия примет группу F, там за путевку на ОИ-2022 будут бороться Дания, Корея, один из победителей групп третьего раунда и хозяева льда норвежцы. Финальный раунд квалификации пройдет в августе 2020 года.

Свои притязания на участие в олимпийском хоккейном турнире в Пекине заявили 46 стран – это рекордное количество.

Отметим, что, как и в 2018 году, восемь лучших стран Мирового рейтинга мужчин и женщин будут автоматически квалифицироваться вместе с хозяевами Игр-2022 – Китаем. Это команды Канады, России, Швеции, Финляндии, Чехии, США, Германии и Швейцарии. Всего в финальной стадии Олимпиады примут участие 12 команд, то есть из четвертого финального раунда, собственно, на Игры-2022 попадут только три победителя четвертого раунда из 37-ми участников всего отбора.

Сборная Казахстана на Олимпийских играх

Национальная сборная Казахстана в своей истории лишь дважды (в 1998 и в 2006 годах) пробивалась на финальный олимпийский турнир по хоккею.

То, что сотворили на льду олимпийского Нагано-1998 казахстанские хоккеисты, можно смело назвать спортивным подвигом. В этом единодушны все хоккейные эксперты, тренеры, журналисты. Ну, кто бы мог подумать: еще за год до Игр, до начала отборочного квалификационного турнира в Инсбруке, что наши парни не только завоюют путевку в Нагано, но и произведут там настоящий фурор, пройдя на одном дыхании итальяно-австро-словацкий барьер, и сходу ворвутся в элитную группу мирового хоккея. Буквально за неделю хоккеисты создали нашей республике такой мощный имидж, явив всему спортивному миру слово «Казахстан», что по праву стали своеобразной визитной карточкой нашей олимпийской делегации в Нагано.

КАЗАХСТАН - ИТАЛИЯ - 5:3 (1:3, 1:0, 3:0) 7 февраля 1998 г.

АВСТРИЯ - КАЗАХСТАН 5:5 (2:2, 2:1, 1:2) 8 февраля 1998 г.

КАЗАХСТАН - СЛОВАКИЯ 4:3 (1:1, 0:1, 3:1). 10 февраля 1998 г.

КАЗАХСТАН - РОССИЯ 2:9 (1:2, 0:5, 1:2). 13 февраля 1998 г.

ЧЕХИЯ - КАЗАХСТАН 8:2 (1:0, 3:2, 4:0). 15 февраля 1998 г.

ФИНЛЯНДИЯ - КАЗАХСТАН - 8:2 (3:1, 1:0, 4:1). 16 февраля 1998 г.

1/4 ФИНАЛА

КАНАДА - КАЗАХСТАН - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0). 18 февраля 1998 г.

Лучшими игроками той самой легендарной сборной Казахстана по хоккею были: Александр Корешков, набравший 9 очков (3+6) в шести играх, Владимир Бородулин - 3 шайбы, Константин Шафранов – 6 очков (3+3), Евгений Корешков 4 очка (3+1) и др.

Хоккейная сборная Казахстана на групповом этапе зимней Олимпиады-2006 в итальянском Турине выступала в группе «В», где соперниками были команды России, Швеции, США, Словакии и Латвии. По итогам игр казахстанская сборная проиграла четыре матча и одержала победу в последней игре против Латвии. В итоговом зачёте казахстанцы заняли 9-е место из 12-ти команд участниц ХХ зимних Олимпийских игр 2006 года в итальянском Турине.

КАЗАХСТАН - ШВЕЦИЯ - 2:7 (1:3, 1:4, 1:0) 15 февраля 2006 г.

США - КАЗАХСТАН - 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) 16 февраля 2006 г.

КАЗАХСТАН - РОССИЯ - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) 18 февраля 2006 г.

СЛОВАКИЯ - КАЗАХСТАН - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) 19 февраля 2006 г.

ЛАТВИЯ - КАЗАХСТАН - 2:5 (1:1, 0:1, 1:3) 21 февраля 2006 г.

Лучшим бомбардиром сборной Казахстана в олимпийском Турине стал Евгений Корешков. Евгений смог забросить 5 шайб в ворота соперников.