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    Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора

    12 Января 2023, 18:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14 января в Казахстане пройдут очередные выборы депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    26 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента в связи с окончанием конституционного срока полномочий депутатов Сената избранных в 2017 году.

    «Очередные выборы депутатов Верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса Сената», - сказал на церемонии своей инаугурации Касым-Жомарт Токаев.

    Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК началось с 29 ноября 2022 года и продлилось 16 дней. Всего по республике документы подавали более 130 претендентов, но зарегистрировано 55 кандидатов. 24 декабря они приступили к предвыборной агитации, которая продлилась до 13 января. На эти цели каждому из них из бюджета выделили 550 тысяч тенге. Подавляющее большинство кандидатов – это самовыдвиженцы.

    Представляем вашему вниманию список кандидатов в Сенат РК.

    Город Астана:

    - Мухамбеталина Наримаш Абыловна

    - Азбаев Багдат Оразалдыевич

    - Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы

    Город Алматы:

    - Жаниязова Жаркын Лепесовна

    - Бекмурзаева Кристина Юрьевна

    - Кокобаева Гульнара Ахметжановна

    - Асанова Жанна Бейсентаевна

    Город Шымкент:

    - Алтеев Бауржан

    - Елчиева Альбина Балгабаевна

    - Бекназаров Нурлан Кудиярович

    Алматинская область:

    - Жоргенбаев Жанболат Акебаевич

    - Ертас Нурлан Ертасулы

    Абайская область:

    - Апенов Кималидин Сагалбаевич

    - Маслова Анжела Владимировна

    - Тастекеев Кайрат Кулбаевич

    Акмолинская область:

    - Сабитова Айгуль Баубековна

    - Балташева Айнагуль Кыдырбаевна

    - Жунусов Талгат Турлыбекович

    Актюбинская область:

    - Бекбауова Дана Бахытовна

    - Бекназаров Рахым Агибаевич

    - Нугманов Амангельды Шайхуллович

    Атырауская область:

    - Сарсемалиев Гильман Амиржанович

    - Шеркешбаева Багит Кенесовна

    - Наутиев Алибек Ибатуллиевич

    Восточно-Казахстанская область:

    - Светаш Александр Александрович

    - Буктугутов Шакарым Сабырович

    - Ашимов Ержан Жанабаевич

    Жамбылская область:

    - Усербаев Султан Мыктыбекович

    - Арубаев Сакен Каланович

    Жетысуская область:

    - Турсынбай Габит Турсынбаевич

    - Толамисов Амангельды Габдылкаримович

    Западно-Казахстанская область:

    - Курумбаев Айбулат Шамуратович

    - Султанов Акылбек Узакбаевич

    - Утегулов Арман Каримович

    Карагандинская область:

    - Абилов Мурат Смагулович

    - Шатохина Татьяна Николаевна

    - Утешов Серик Балгатаевич

    Костанайская область:

    - Шуменбаев Самат Канапьянович

    - Куйшинова Жанар Талгатовна

    - Нурмухамбетов Гауез Торсанович

    Кызылординская область:

    - Рустемов Руслан

    - Нурымбетов Жорабек Ибрагимович

    - Шаменов Асылбек Өмірбекұлы

    Мангистауская область:

    - Беляева Ирина Валерьяновна

    - Досатов Габбас Шанытбаевич

    - Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы

    Павлодарская область:

    - Айтжанова Динара Нуржановна

    - Айткенов Ернур Нурмуханович

    Северо-Казахстанская область:

    - Каиржанова Лаура Советовна

    - Каримова Гульмира Раинбековна

    Туркестанская область:

    - Акмуратов Мирамбек Жамадилович

    - Қадырбек Мұрат Болатұлы

    Улытауская область:

    - Курмансеитов Ахат

    - Токимбаев Ержан Аманжолович

    - Медебаев Советбек Турсынович

    Депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.

    Подробнее о том, кто может стать кандидатом в депутаты Сената Парламента РК, читайте по ссылке.

    Выборы в Сенат являются косвенными, то есть в них участвует не все население, а выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов. В списки выборщиков по республике внесены 3168 депутатов маслихатов, их значительная часть – в Туркестанской области - 317 выборщиков, и в Костанайской области - 263 выборщика, наименьшее в городах Астана - 31, Шымкент- 30 и Алматы - 38. Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.

    Согласно Конституции Республики Казахстан Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном Конституционным законом, по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан.

    Результаты подсчета голосов на выборах депутата Сената устанавливаются на заседании соответствующей избирательной комиссии, проводимом в пункте для голосования. Протокол подсчета голосов по выборам депутата Сената оглашается на совместном заседании выборщиков и пересылается в Центризбирком не более чем в двухдневный срок со дня выборов.

    Итоги выборов депутатов Сената в целом по республике устанавливаются Центризбиркомом не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов не позднее 20 января 2023 года.

    Организацией и проведением выборов депутатов Сената Парламента руководит Центральная избирательная комиссия. Соответствующие территориальные избирательные комиссии обеспечивают подготовку и проведение выборов депутатов Парламента в регионах.

    Стоит отметить, что в марте прошлого года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил сократить президентскую квоту в Сенате с 15 до 10 депутатов. При этом кандидатуры пяти депутатов будет предлагать Ассамблея народа Казахстана.

    Подробнее о том, как пройдут выборы депутатов Сената Парламента РК, можно почитать здесь.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Сенат Выборы
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