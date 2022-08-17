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    Что нужно знать о ВИЧ-инфекции

    17 Августа 2022 11:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1987 по 2022 годы в РК зарегистрировано 45345 ВИЧ–инфицированных. За последние 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 1918 случаев. Поэтому хотелось бы еще раз напомнить об этом серьезном заболевании.

    ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, попадая в организм, остается там на всю жизнь. Люди, заразившиеся ВИЧ-инфекцией, могут не знать о своем заболевании, потому что человек чувствует себя абсолютно здоровым. Несмотря на отсутствие внешних проявлений, заболевание постепенно развивается в организме. Вирус разрушает клетки иммунной системы, в результате чего существенно снижается иммунитет человека. Для людей, живущих с ВИЧ, любые заболевания представляют большую опасность.

    Диагноз «СПИД» (синдром приобретенного иммунного дефицита) ставят, когда организм сильно ослаблен ВИЧ-инфекцией и любая болезнь может представлять для человека смертельную опасность.

    Вакцины от ВИЧ-инфекции не существует.

    Каковы же пути передачи? Вирус может попасть в организм только при наличии рискованного поведения или от матери ребенку. Вирус иммунодефицита содержится во многих биологических жидкостях организма: крови, сперме, влагалищной жидкости, материнском молоке.

    Соответственно вирус ПЕРЕДАЕТСЯ через биологические жидкости тремя путями:

    · Половой путь передачи: во время незащищенного полового контакта (без презерватива и других средств защиты).

    · Через кровь: при использовании игл и шприцев для введения наркотических веществ, а также нестерильного медицинского инструментария; во время использования нестерильных игл для прокалывания ушей, пирсинга, нанесения татуировок.

    · Вертикальный путь заражения от ВИЧ-положительной матери к ребенку: во время беременности; во время родов; во время кормления грудью.

    Вирус иммунодефицита человека НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:

    · Через слюну: при поцелуе, кашле, чихании и т.д.;

    · При рукопожатии и объятиях;

    · Через пот и слезы;

    · Через укусы насекомых и животных;

    · Через общую посуду и столовые приборы;

    · Во время совместного пользования туалетом или душем;

    · Во время совместных занятий спортом, посещения бассейна;

    · Через постельное белье.

    Выявить вирус в организме можно только с помощью специального анализа крови - теста на антитела к ВИЧ.

    Лучший способ обезопасить себя от ВИЧ – избегать путей передачи ВИЧ.

    Очень важно помнить, что за свое здоровье любой человек несет личную ответственность. И в интересах каждого - предпринимать адекватные меры профилактики.

    Еркинбек Амирбеков


    #Здравоохранение #Общество
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