Что нужно знать о программе ЭКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», подписанный Президентом Касым-Жомартом Токаевым, предусматривает важный пункт – охрану репродуктивных прав человека.Глава государства в своем Послании народу Казахстана поручил в семь раз увеличить квоты по программам ЭКО. Какова тенденция использования этой программы, сколько младенцев в год могут родиться с помощью ЭКО – об этомв беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин.

«В Кодексе «О здоровье народа и системы здравоохранения РК» предусмотрены такие важные положения, как обязательная вакцинация в стране. Также гражданам даются три дня для прохождения профилактических осмотров. В кодексе определены правовые аспекты трансплантации органов, благодаря которым станет возможной трансплантация органов от трупов. Теперь есть возможность спасти жизнь людям, нуждающимся в трансплантации органов. Есть вопросы, которые требуют доработки, но изменения можно вносить и в будущем», - пояснил профессор.

В кодексе прописано, что у человека есть репродуктивные права. Граждане имеют право использовать методы контрацепции, проводить вспомогательные репродуктивные технологии, в том числе процедуру ЭКО.

Экстракорпоральное оплодотворение – вспомогательная репродуктивная технология, используемая для лечения бесплодия.

«Согласно кодексу, в стране разрешена заморозка эмбрионов, донорство, половых клеток и эмбрионов, проведение, преимплатнционный генетический скрининг, суррогатное материнство. Однако наш многолетний опыт показал, что в нашей стране самой большой проблемой в области применения вспомогательных репродуктивных технологий остается их недоступность – финансовая, информационная. Программы ЭКО достаточно дорогостоящие. Для проведения ЭКО используется только дорогостоящее импортное оборудование и расходные материалы ( культуральные среды, катетеры и так далее. Расходные материалы - разовые, то есть не используются дважды. Минимальная стоимость оборудования современной лаборатории ЭКО составляет не менее 200 млн тенге. Оно произведено в США, Австралии, Дании, Франции. Самая низкая стоимость программы ЭКО в странах постсоветского пространства составляет не менее 2000 долларов, или 800 000 тенге без стоимости лекарств, а в Казахстане такая программа стоит около 500 тысяч тенге, то есть значительно дешевле. Вероятно, это одна из причин медицинского туризма.

В своем Послании от 1 сентября Глава государства отметил, что демографическая политика нуждается в поддержке. Рождаемость в стране снижается. Более 20 % браков распадаются по причине отсутствия детей. Поэтому количество квот ЭКО поручил увеличить в семь раз. То есть, в 2021 году семь тысяч супружеских пар бесплатно пройдут эту программу. Около 2,5 тысяч детей могут родиться в семьях, которые не могут себе этого позволить без государственной поддержки», - сказал Вячеслав Локшин.

По его словам, квоты полагаются всем супружеским парам с бесплодием. По медицинским показаниям им предусмотрено бесплатное проведение при условии наличия шансов на успех - возраст женщина до 42 лет, сохраненный резерв яичников.

В Казахстане программы ЭКО выполняются уже 25 лет. За это время появилось на свет более 23 тысяч детей.

«Если у женщины есть противопоказания по состоянию здоровья, она может воспользоваться услугами суррогатной матери. ЭКО не проводится при онкологических, острых воспалительных заболеваниях. Из 100 программ успешно завершаются примерно 30 %. Это достаточно хороший результат. Если здоровые мужчина и женщина вступают в половую связь, вероятность наступления беременности в первый месяц у них составляет не больше 30%. К нам обращаются мужчина и женщина с различными заболеваниями репродуктивной системы. Программа ЭКО дает примерно такие же показатели, как в естественном оплодотворении у здоровых супругов», - пояснил доктор.

В этом году будет выполнено приблизительно около 10 тысяч программ ЭКО. В период пандемии сделано около 6 тысяч программ, так как первые два месяца эпидемии клиники не работали. Как правило, с помощью ЭКО рождаются 30 % детей из 100 % проведенных программ.

«Если супруги живут в браке около года, а беременность у них не наступает, то они должны обратиться к акушеру-гинекологу. Гинеколог проводит обследование, мужчине делают спермограмму. Если у женщины наблюдаются какие-то эндокринные нарушения, либо трубы непроходимы, как правило, гинеколог направляет репродуктологу в клинику ЭКО, где принимается решение о проведении программы или консервативном лечении. Однако, если они хотят получить программу ЭКО по квоте, то встают на очередь по месту жительства. Программа ЭКО для лечения бесплодия показана 50 % нашим пациентам. Половина женщин может быть излечена при помощи медикаментозной терапии, регулируется менструальный цикл, мужчин обследует и лечит уролог-андролог. А когда врачи видят, что это лечение неэффективно, у женщины две трубы не проходимы - рекомендуется проводить ЭКО», - объяснил репродуктолог.

Некоторые женщины для достижения успеха проходят третью, пятую программу. В нашей стране беременность с первой попытки наступает обычно в 27 -28 %.

«Британские репродуктологи проанализировали 300 тысяч циклов ЭКО и доказали, что женщине до 38 лет получить беременность с вероятностью около 80 % нужно сделать 3,5 программы ЭКО. В нашей стране вероятность забеременеть с первой попытки составляет 27 -28 %, со второй попытки – 45-55 %, с третьей попытки – 65-70 % при условии, что средний возраст пациенток не старше 40 лет. Наши показатели работы клиник ЭКО равны европейским показателям. Все, что есть в Париже, Лондоне, Вене, например, есть в Алматы и в Нур-Султане. Все самые сложные технологии, включая сложные генетические исследования эмбриона до переноса его в матку, применяются в Казахстане», - отметил Вячеслав Локшин.

Многое зависит от того, каким получился эмбрион, готова ли матка принять его, пояснил доктор.

«Яйцеклетка сама выбирает сперматозоид. Может и не выбрать. Матка сама договаривается с эмбрионом, прикрепится ли или нет. Эти процессы до сих пор не очень понятны ученым. Поэтому эффективность программ в мире растет довольно медленно. А женщинам, забеременевшим с помощью программы ЭКО, стоит не забывать о том, что нужно встать на учет в женскую консультацию или в клинику ЭКО под постоянное наблюдение», - напомнил президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины академик Вячеслав Локшин.



