Что нужно знать о Национальной системе квалификации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов рассказал о развитии Национальной системы квалификаций. По его словам, утверждены 589 профстандартов, которые дают возможность понять, какие умения и знания нужны для занятия конкретной профессией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день рынок труда претерпевает изменения под влиянием глобальных трендов, таких как ускорение технологического прогресса, цифровизация экономики, соответственно эти тренды влияют на качество трудовых ресурсов. Международными экспертами ОЭСР отмечается низкая вовлеченность взрослого населения в Казахстане в непрерывное образование. Так, согласно данным ОЭСР, в 2018 году только 17% взрослого населения (16-65 лет) участвовало в неформальном обучении, при этом доля участия женщин выше, чем у мужчин (20% против 13,85%). Ранее знаний, полученных в рамках формального образования в вузах, хватало на 10 лет без повышения квалификации, сегодня актуальность навыков по многим специальностям сохраняется только в течение 2-х лет. Вместе с тем лишь 4-5% занятых в Казахстане ежегодно проходят профессиональное обучение или обучение на общеразвивающих курсах. Для решения этих вопросов нашим министерством проводится планомерная работа по развитию Национальной системы квалификаций», – рассказал вице-министр.

Он отметил, что Национальная система квалификаций дает одно из условий формирования системы подготовки кадров с учетом спроса работодателей.

«Система квалификации должна дать ответ на ряд важных вопросов: «Что должны знать и уметь современные специалисты? Чему и как их для этого учить? Как признавать и присваивать их квалификацию?». С учетом международного опыта проводится работа, утверждена Национальная система квалификации, которая содержит 8 уровней квалификации и определяет на каком уровне, какими общепрофессиональными компетенциями и уровнем образования должен обладать специалист», - отметил Акмади Сарбасов.

По его словам, уже обновлено 36 отраслевых рамок квалификаций, которые классифицируют требования к квалификации специалиста в конкретной отрасли по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых компетенций.

Также утверждены 589 профстандартов, которые дают возможность понять, какие умения и знания нужны для занятия конкретной профессией. В то же время учебными учреждениями с учетом требований, обозначенных в профстандартах, разрабатываются образовательные программы. Тем самым обеспечивается подготовка кадров соответствующих требованиям работодателей.