Что нужно знать казахстанцам, выезжающим в Корею - МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел РК распространило информацию для граждан Казахстана, выезжающих в Республику Корея, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

В сообщении МИД РК отмечается, что в последнее время участились случаи, когда наши граждане по тем или иным причинам не могут вылететь из Казахстана в Южную Корею и пройти миграционный контроль в южнокорейских аэропортах.

В этой связи, МИД РК рекомендует гражданам Казахстана внимательно изучать требования и правила въезда на территорию Республики Корея.

Согласно Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований от 19 июня 2014 года, граждане РК при наличии действительных проездных документов (заграничный паспорт) могут посещать Республику Корея без предварительного оформления визы и находиться там не более 30 суток непрерывно по следующим целям:

- с туристической целью;

- с деловой целью;

- с целью оздоровления или лечения;

- по частным делам (посещение родственников, друзей и знакомых).

При этом положения данного Соглашения не распространяются на лиц, направляющихся в Республику Корея:

- на трудоустройство;

- на учебу (языковые курсы, стажировка и др.);

- на постоянное проживание;

- с миссионерской целью.

Перед выездом из Казахстана в министерстве рекомендуют заблаговременно оформить визу соответствующей категории в Посольстве Республики Корея в Астане или в Генеральном консульстве этой страны в Алматы. В противном случае будет отказано во въезде иммиграционными властями Республики Корея и применен режим депортации согласно южнокорейскому законодательству.

«Обращаем внимание на то, что сотрудники южнокорейской иммиграционной службы согласно законодательству своей страны вправе опросить любого иностранного гражданина при въезде на предмет соответствия заявленной цели визита реальному намерению и в случае расхождения в показаниях отказать во въезде в соответствии со статьей 7 вышеназванного Соглашения.

В этой связи, для всех выезжающих в Южной Корею граждан РК вне зависимости от цели визита настоятельно рекомендуем иметь при себе обратный авиабилет, бронирование на гостиницу, в иммиграционной карте прибытия (заполняется в международном аэропорту по прибытии) чётко указать цель своего визита, адрес временного местонахождения и желательно имя, наименование и контактную информацию приглашающего/встречающего лица/организации (компании-партнера, турагентства, медицинского учреждения). Приглашающие/встречающие лица должны быть гарантом Вашего законного пребывания в Республике Корея, не превышающего 30-ти дней нахождения без визы, и своевременного возвращения в Казахстан. В противном случае Вам будет отказано во въезде иммиграционными властями Республики Корея», - говорится в сообщении.

Также всем выезжающим желательно предварительно оформить медицинскую страховку перед выездом в Корею, бесплатное оказание медицинских услуг в этой стране не предусмотрено.