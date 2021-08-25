Что нужно знать казахстанцам при въезде в Грузию и Армению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ожидании очередной волны распространения COVID-19 в разных странах вводятся новые ограничения и правила прибытия для иностранцев. Что необходимо знать казахстанцам, планирующим путешествие в Грузию и Армению, разбирался собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Грузия: вакцинация или трижды ПЦР

Меньше всего хлопот будет у полностью вакцинированных казахстанцев, прибывающих в Грузию по воздуху. Для этой категории лиц предусмотрена лишь процедура предоставления документа, подтверждающего полный курс вакцинации любой вакциной. В этом случае нет необходимости в ПЦР-тестировании и предварительной регистрации при въезде в Грузию.

ПЦР-тест все же придется сдать заранее (не позднее, чем за 72 часа) полностью вакцинированным гражданам Казахстана при пересечении границы Грузии по земле или по морю. Сертификат с результатом ПЦР теста должен быть на грузинском, русском или английском языках. Однако предварительная регистрация при въезде для этой категории путешествующих также не требуется.

Особый случай – лица, путешествующие из Индии или посещавшие эту страну в период 14 дней до прибытия в Грузию. В этом случае вместе с сертификатом о полном курсе вакцинации, при пересечении границы Грузии необходимо предоставить и отрицательный результат ПЦР-теста, а также пройти обязательный двухнедельный карантин за свой счет.

Грузия упростила въезд и для тех, кто получил только одну дозу многодозовой вакцины. Важный момент: вакцина должна быть одной из одобренных ВОЗ для экстренного применения (на данный момент это Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac). Вместе с документом, подтверждающим получение первой дозы вышеуказанных вакцин, необходимо предоставить также и доказательство выздоровления после COVID-19 - положительный результат ПЦР-теста, отобранного в период 100 дней до момента въезда в страну. При путешествии по воздуху необходимости в ПЦР и предварительной регистрации нет. По земле и морю – ПЦР (72 часа) все же обязателен.

Сложнее процедура пересечения грузинской границы для невакцинированных граждан Казахстана. Путешествующие самолетом, наземным или морским транспортом должны следовать целому перечню правил:

- въезд в Грузию невакцинированным казахстанцам разрешается напрямую из РК или транзитом из определенных стран, с полным перечнем которых можно ознакомиться по ссылке ;

- на пограничном контроле необходимо предоставить отрицательный тест ПЦР (72 часа);

- на 3-ий день пребывания в Грузии за свой счет необходимо сдать повторный ПЦР-тест в любой лаборатории или мобильном пункте тестирования. Сертификат с результатом этого теста необходимо сохранять до окончания срока своего пребывания в Грузии и предоставить его ответственному лицу при выезде из страны. В противном случае грозит штраф в размере порядка 600 долларов США. Стоимость же ПЦР-тестирования в Грузии варьируется от 65 до 80 лари;

- перед пересечением границы Грузии необходимо пройти процедуру предварительной регистрации по ссылке.

Языки формы регистрации – английский и грузинский. Важное замечание – в пункте «номер паспорта» ввод данных необходимо начинать с литеры «N».

Посещение Индии – особый случай и в этот раз. После выполнения всех вышеперечисленных правил, граждане Казахстана, посещавшие Индию в период до 14-ти дней на момент въезда в Грузию, обязаны пройти обязательный двухнедельный карантин в Грузии за свой счет. Однако в этом случае нет необходимости в ПЦР-тестировании на третий день пребывания в стране.

А вот дети до 10 лет полностью освобождаются от прохождения ПЦР-тестирования как перед пересечением границы, так и на третий день пребывания в Грузии вне зависимости от способа пересечения границы.

Третий ПЦР-тест для невакцинированных граждан Казахстана предусмотрен уже по возвращении из Грузии в Казахстан.

Армения: сертификат вакцинации=ПЦР-тест

В отличие от Грузии, в Армении сертификат о вакцинации приравнен к ПЦР-тесту. А правила въезда одинаковы как для прибывающих по воздуху, так и по земле.

Вакцинированные граждане Казахстана на границе предоставляют сертификат о полном курсе вакцинации любой вакциной. При этом однодозовая вакцина должна быть получена минимум за 4 недели, а последняя доза многодозовой вакцины – за 2 недели до въезда в страну. Сертификат вакцинации с QR кодом может быть предоставлен как в электронном, так и в бумажном виде.

Невакцинированные граждане Казахстана могут либо предоставить отрицательный ПЦР-тест (72 часа) на армянском, русском или английском языках, либо сдать тест прямо в аэропорту или в наземных КПП. До получения отрицательного результата, обычно он готов на следующий день, предписана обязательная самоизоляция по месту пребывания. Стоимость ПЦР-теста в Армении варьируется от 9 000 до 15 000 драмов. Освобождаются от необходимости предоставлять сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест - дети до 1 года (0-11 месяцев 29 дней).

В случае отсутствия отрицательного ПЦР-теста/сертификата вакцинации на момент пересечения границы Армении, а также отказа от прохождения тестирования в пунктах пропуска предписана обязательная двухнедельная самоизоляция. Важно отметить, что лица, имеющие симптомы COVID-19 на момент въезда в Армению, могут быть госпитализированы.

Граждане Казахстана, пребывающие в Армению из Российской Федерации должны предоставить сертификаты с помощью мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Как в Грузии, так и в Армении в настоящее время действуют масочные режимы. В Грузии наличие масок необходимо как в закрытых помещениях, так и на воздухе в местах скопления людей. В Армении – только в закрытых помещениях.