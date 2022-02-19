Что нужно сделать для противодействия терроризму – мнения чиновников и экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФФОРМ – В 2022 году Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил четкие приоритеты в развитии страны, которые отразил в концепции «Новый Казахстан». Инициативу Главы государства поддержали как депутаты и чиновники, так и общественники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предложенная Президентом концепция Нового Казахстана подразумевает единение общества, неприятие радикализма, а также системные реформы», - отметил Госсекретарь РК Ерлан Карин.

По его мнению, эта повестка призвана вдохновить общество и содержит призыв ко всем принять участие в построении Нового Казахстана. Этот курс, как отметил Госсекретарь, предполагает единение и консолидацию всех «здравых» общественных сил.

«Что означает Новый Казахстан? Это не только обновление госаппарата, как упрощенно представляют некоторые эксперты. Это, в первую очередь, перезагрузка общественных ценностей. Неприятие радикализма, крайних взглядов и действий, укрепление созидательного мотива. Преодоление всевозможных разломов в обществе. Это также означает продолжение поэтапных и системных реформ. Гуманитарное измерение госполитики и ставка на человеческий капитал», — объяснил он.

В своей концепции Президент особое внимание уделил противодействию терроризму и экстремизму на территории нашего государства, что неудивительно, если вспомнить январские события.

Теперь правоохранительные органы Казахстана ждет реформа.

«Токаев называет это своим первым приоритетом. Необходимо повысить боеспособность силовых структур страны, снабдить новой техникой, наладить координацию между ведомствами, сделать их более самостоятельными при принятии решений. Необходимо также обеспечить правовую защиту, ужесточив наказание за нападение на силовиков. Кроме того, правоохранителям повысят зарплату. По словам Токаева, нужно не допустить сращивания религиозного экстремизма с криминалом, особенно в учреждениях исправительной системы. Перед нами стоит задача перестроить деятельность сообщества, включая внешнюю, внутреннюю и международную разведку», — сказал Е. Карин.

Мнение Госсекретаря о важности данного направления разделяют как депутаты, так и общественники.

К примеру, заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, доктор политических наук Наталья Калашникова считает, что программное выступление Президента Касым-Жомарта Токаева – это новая страница в развитии «Жаңа Қазақстанды бірге құрайық».

«Не нужно забывать самое главное - суть социально-экономических и предстоящих политических реформ. Это не только план действий, направленный на ожидание казахстанцев, это глубокий анализ того, почему ранее принятые, на первый взгляд, благие планы, модернизационные проекты так и не заработали», - отметила Н. Калашникова.

«Не менее важен месседж, касающийся инвестиционной политики, где краеугольным камнем должна стать национальная заинтересованность и безопасность. Также вселяют оптимизм инициативы, касающиеся социальных инициатив, социально уязвимых граждан, социальной ответственности, в том числе и бизнеса. Конечно же, очень важен месседж идеологии честного труда. Здесь как раз особо отмечаются все те изменения, которые произошли в 2022 году, когда был создан общественный фонд «Народу Казахстана» («Қазақстан халқына») , послуживший дополнением к тем бюджетным программам, также возвращение незаконно нажитых средств за рубежом», - добавила она.

В свою очередь, сенатор Али Бектаев видит корень зла в неправильной молодежной политике.

Он призвал отказаться от формализма в молодежной политике, вплотную заниматься воспитанием подрастающего поколения, а также выработать четкие меры борьбы с деструктивными религиозными течениями. Одна из проблем, требующая оперативного решения - безработица среди подрастающего поколения. В своём депутатском запросе сенатор обозначил необходимость принятия действенных мер для решения и этого вопроса. «Согласно ежегодным отчетам Правительства, в каждом регионе создаются тысячи рабочих мест. Мы также слышим новости о том, что в результате работы различных государственных программ открывается много предприятий и трудоустраиваются сотни человек. Но безработица среди молодежи при этом если не растёт, то уж точно - не уменьшается. Поэтому Правительству необходимо перейти к реальной работе, отказавшись от ложной статистики по сокращению безработицы», - заключил А. Бектаев.

Академик Национальной академии наук, доктор социологических наук Зарема Шаукенова проанализировала существующие в Казахстане механизмы борьбы с терроризмом и экстремизмом.

«Целью противодействия терроризму в Казахстане является защита личности, общества и государства, в связи с чем совершенствуется система мер обеспечения безопасности общества и государства от террористических угроз, накоплен определенный опыт в выявлении и пресечении деятельности террористических организаций; проделана значительная работа по созданию и совершенствованию законодательной и организационной базы для выявления и пресечения предпосылок терроризма и экстремизма.

«Непреложным условием для борьбы с террористическими угрозами в силовом поле является непримиримость, решительность и жесткость ответа на угрозу терроризма. Исходя из принятых в Казахстане уголовно-правовой доктрины и парадигмы прав и свобод человека и гражданина, запрещению и наказанию посредством уголовного закона подлежат только сами деяния, а идеология и состояние сознания могут быть (в какой-то степени) отражены лишь в качестве мотивов или целей действий. Однако именно соответствующие мотивы и цели, понимаемые в широком смысле как система побуждений человека к деятельности, могут «превратить» любое преступное деяние в экстремистское», - заявила социолог.

К слову, действия государства и общественности в данном направлении не ограничиваются только лишь словами.

В частности, на прошлой неделе в Мажилисе было объявлено о создании депутатской группы «Жаңа Қазақстан», которая будет следить за реализаций инициатив Главы государства.

А Министерство обороны РК выработало ряд предложений по повышению мотивации к воинской службе. В частности, предлагается на период прохождения военнослужащими срочной воинской службы предоставить членам их семей льготы при оплате коммунальных услуг. Дополнительной поддержкой для молодых казахстанцев может стать предлагаемая Министерством обороны отсрочка по кредитам на период срочной воинской службы. Военным ведомством предлагается также предусмотреть и другие льготы, в том числе в образовательном секторе. Кроме того, в Вооруженных силах реализуется поручение Главы государства, озвученное в Послании народу Казахстана 1 сентября 2021 года, по получению в период службы солдатами рабочих специальностей, востребованных в реальном секторе экономики.