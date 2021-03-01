Что нужно для работы с маркированными товарами, объяснили в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве финансов РК объяснили механизм и последовательность работы с маркированными товарами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке» от 10 сентября 2020 года № 568, с 1 октября 2020 года маркировке подлежат сигареты с фильтром и с 1 апреля 2021 года - иные виды табачных изделий (стики, сигары, сигарилы и т.д.). Для реализации табачных изделий нет необходимости покупать новое оборудование и новое программное обеспечение, поскольку при реализации подакцизных товаров необходимо использовать контрольно-кассовую машину с функцией фиксации и (или) передачи данных (онлайн-ККМ)», - написал министр финансов Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, для работы с маркированными товарами необходимо:

- зарегистрироваться в системе маркировки товаров посредством ЭЦП;

- обновить кассовое программное обеспечение и приобрести 2D-сканер (у кого имеются сканеры, приобретать новый нет необходимости) либо воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Naqty Sauda» (доступно для скачивания на мобильные устройства).

«В целях корректной работы 2D-сканера необходимо добавить номенклатуру маркированных товаров в онлайн-ККМ, для исключения дополнительных затрат на обновление номенклатуры товаров на сайте www.ismet.kz размещены инструкции по самостоятельному добавлению номенклатуры товаров в онлайн-ККМ, после обновления номенклатуры товаров 2D-сканер считывает цифровую маркировку корректно. Рыночная цена за единицу 2D-сканера варьируется от 25 тысяч тенге и выше в зависимости от конфигурации», - отметил министр.

«Дополнительно сообщаем, что цифровая маркировка табачных изделий заменит действующую бумажную акцизную марку. Учитывая вышеизложенное, в настоящее время Министерством финансов предпринимаются все необходимые меры для «безболезненного» перехода налогоплательщиков на вводимые проекты СНТ и цифровой маркировки», - заключил Е. Жамаубаев.