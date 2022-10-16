Что не так с питанием детей в казахстанских школах и детсадах: ЮНИСЕФ проведет анализ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На процесс развития ребенка влияют различные факторы, в том числе и правильное питание. Эксперты считают, что следует пересмотреть протокол рекомендации по питанию в детсадах и школах. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала, как правильно должно формироваться питание детей в школах, каким должен быть школьный рацион и как собрать «тарелку здорового питания».

Школьное питание организуют акиматы за счет средств местных бюджетов, а выбор поставщика осуществляется на конкурсной основе. Перспективное меню утверждается органами образования, в которых предусматриваются первые, вторые блюда, салаты, соки, напитки.

«В каждой школе действуют комиссии по мониторингу качества питания (бракеражные), в состав которых входят представители родительской общественности, попечительских советов, медицинский работник школы. При органах образования созданы межведомственные экспертные группы, которые также ведут мониторинг деятельности по организации питания, бракеражных комиссий. Правилами утверждены нормы по постоянной отчетности поставщиков о качестве используемых продуктов, об утверждении директором школы ассортиментного перечня выпускаемой продукции», - отметили в Комитете по охране прав ребенка Министерства просвещения РК.

Так, по сведениям местных исполнительных органов 96,5% общеобразовательных школ охвачено питанием. Бесплатным горячим питанием обеспечено более 900 тысяч обучающихся. Ученики начальной школы могут питаться бесплатно в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Улытауской областях, в Астане, Шымкенте и Алматы по решению местных исполнительных органов. Первоклассники Акмолинской и Мангистауской областей тоже питаются без оплаты по решению местных акиматов.

В Министерстве просвещения также напомнили, что в школах запрещается реализация фастфудов, сахаросодержащих, газированных напитков, сладостей, кондитерских изделий в промышленных упаковках.

Нормативы по содержанию сахара в 2 раза превышают нормы ВОЗ

Своим мнением о качестве школьного питания с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась нутрициолог Марина Тё. По ее словам, нормативы по содержанию сахара в школьных столовых в 2 раза превышают нормы ВОЗ.

«Мы проводили анализ питания в детских садах и школах. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять 30 граммов сахара в день, а деткам - до 20 граммов. В детском саду норматив по содержанию сахара составляет около 50-55 граммов, что в два раза больше нормы ВОЗ. В детских садах на ребенка полагается 47 граммов сахара. Однако ребенок же кушает не только в детском саду. В течение дня он употребляет сахаросодержащие продукты. Таким образом, в рационе ребенка содержится около 60-70 граммов сахара. Поэтому следует начать пересмотреть норматив в области питания, потому что он уже неактуален. Допустим, когда ребенок начинает переходить в «общий стол», то в чай сразу же добавляется сахар. Во-первых, ребенку не нужен чай. Ему вообще не нужен кофеин. Мы даем ребенку чай с сахаром и этот же сахар добавляем в кашу. Так, ребенок приучается к сладкому вкусу, а в садике он уже не будет пить чай без сахара и есть кашу без сахара. Поэтому садовские нормы включают этот сахар, чтобы ребенок хоть что-то ел, иначе он вообще не будет ничего кушать», - пояснила нутрициолог Марина Тё.

В конечном итоге, по словам спикера, детское меню состоит из манной каши с сахаром, сладкого чая и хлеба с повидлом. Так, из завтрака ребенок не получает практически ни одного ценного витамина, кроме сахара. Поэтому нутрициолог считает, что ребенку необходимо сбалансированное полноценное питание с достаточным количеством белка, с большим разнообразием овощей и фруктов.

«Питание не должно быть избыточно калорийным. То есть, все должно подбираться родителями индивидуально. Главная цель родителей - развить пищевой интерес у ребенка, чтобы ребенок кушал разные овощи, фрукты, ягоды, а питание было максимально разнообразным», - отметила Марина Тё.

Из чего состоит школьный рацион?

Нутрициолог считает, что следует пересмотреть школьное питание ребенка. По словам спикера, школьный рацион включает большое количество простых углеводов, белого хлеба, манной каши, хлебобулочных и макаронных изделий с малым содержанием клетчатки, овощей, практически без фруктов, однако с большим содержанием сахара.

«Дети не едят, потому что часто это не вкусно. Мой сын, допустим, часто не ел в школе, потому что еда невкусная. В итоге дети систематически не доедают. В школе итак рацион не радует, а ребенок даже эту норму не съедает. Однажды ко мне обратилась женщина. Школьный рацион ее ребенка состоял из чая с сахаром, рыбной котлеты, хлеба с повидлом, печенья, каши. Ребенок не ест кашу и рыбную котлету. Так, получается, что в школе он съедает три куска хлеба с повидлом, печенье, запивая чаем или какао. Большинство детей питаются так. Когда пытаемся добавить в рацион овощной салат или рыбную котлету, они это не съедают. На таком меню они держатся весь день. Из-за повышенного чувства голода ребенок, скорее всего, будет переедать вечером. Наши стандарты не соответствуют нормам Всемирной организации здравоохранения. У нас они обтекаемы, расплывчаты. Возможно, они укладываются в нормы, однако это далеко от понятия здорового питания», - сказала нутрициолог Марина Тё.

С тем, что существует проблема на уровне питания в детских садах и школах, согласилась диетолог Лаура Актуреева.

«Есть рекомендации, санитарно-гигиенические нормы, но акцент почему-то делается на килокалории, которые получаем из еды. В школах дают чай с сахаром, кисель, компот. Ребенок, питаясь в садике или же в школе, получает определенное количество килокалорий, но нет достаточного количества белков, правильных жиров, которые необходимы для развития. Очень часто к нам обращаются дети с низким показателем обмена белков, которые не добирают насыщенных жиров, что напрямую влияет на весь процесс развития. На завтрак мы должны давать ребенку не только кашу, но и продукты, содержащие жир, белки. Обычная каша с сахаром - это большая нагрузка на желудок с утра. Это не те ингредиенты, которые нам нужны. Эти килокалории следует сопоставлять с соотношением белков, жиров, углеводов. Для полноценности необходимо пересмотреть протокол рекомендации по питанию детей малого возраста, школьников, чтобы в организм поступало достаточное количество килокалорий», - пояснила диетолог.

Что говорят в ЮНИСЕФ?

В ЮНИСЕФ отметили, что в сбалансированном, здоровом рационе доля белков должна обеспечивать от 10 до 15% его калорийности, жиров – от 15 до 30%, углеводов – от 55 до 75%. Это означает, что следует употреблять самые разнообразные продукты в правильных пропорциях, необходимое количество пищи для достижения и поддержания здорового веса тела.

Так, на уровне государства, по словам нутрициолога, следует гармонизировать нормы питания в казахстанских школах и детсадах с определенными нормами международных сообществ, диетологических организаций.

Следует внедрять пищевое образование детей и родителей

«Самый простой пример – сахар. Они вообще не отвечают этим нормам. Начать нужно хотя бы с этого - изменить государственное требование к питанию в образовательных учреждениях», - отметила Марина Тё.

Второй шаг – внедрение пищевого или диетологического образования родителей и детей. То есть, на уровне детских садов, в период подготовки к беременности нужно научить родителей и их детей сбалансированному питанию.

«Это должна быть инструкция, которая выдается тебе вместе с ребенком. Мало родить ребенка. Нужно подготовить советы о том, как сделать из него здорового человека. Этому нужно обучать. Проводились исследования, которые говорят о следующем: дети, чьи родители во время беременности слушали лекции по здоровому питанию детей, имеют низкие риски ожирения, меньше избыточного веса. Большое внимание следует уделять тому, какой прикорм вводить ребенку, потому что на эту тему много мифов», - считает нутрициолог.

Третий шаг – внедрение пищевого образования детей. По мнению специалиста, в школьной программе много предметов, которые не всегда применяются на практике. Вместо этого, ребенка нужно научить элементарно собирать «здоровую тарелку» и давать практические задания на эту тему, учить развитию пищевого интереса.

«Я провожу курсы по полноценному питанию. Многие мамы говорят, что нужно учить детей и родителей тому, как развить пищевой интерес ребенка. Принятие еды – это целая система. Ребенка нужно научить познавать еду. Если человек не ел никогда авокадо, то он не сможет сразу принять этот продукт. Сначала он за ним наблюдает, потом может понюхать, попробовать. Ребенок проходит те же стадии. Если продолжим предлагать разнообразную еду, питание ребенка станет разнообразным. Когда питание всегда однообразное, хочется съесть более вкусную еду. Более вкусная еда – это еда с более выраженным сладким, соленым вкусом. Это то, что хрустит, то, что имеет ярко выраженный вкус. Монотонная еда требует ярких и острых вкусов. Чаще всего эти потребности закрываются сладостями, едой, которая имеет максимально выраженную привыкаемость. Это провоцирует неправильные пищевые привычки», - пояснила Марина Тё.

Как должна формироваться «тарелка здорового питания»?

В ЮНИСЕФ отметили, что наглядным примером здорового сбалансированного питания может служить «тарелка здорового питания» - краткое иллюстрированное руководство, разработанное экспертами по питанию Гарвардской школы общественного здравоохранения.

«В связи с тем, что дети и подростки подвергаются воздействию многих форм маркетинга, в школах должна быть исключена реклама нездоровых продуктов с высоким содержанием соли, сахара, жира. Применение в школах современных приемов маркетинга здоровых продуктов будет стимулировать здоровое пищевое поведение у детей», - считают в ЮНИСЕФ.

ЮНИСЕФ проведет комплексный анализ школьного питания в РК

С началом учебного года ЮНИСЕФ начинает оценку и комплексный анализ школьного питания в Казахстане. В организации отмечают, что результаты оценки позволят разработать и внедрить план улучшения системы школьного питания, статуса питания и здоровья детей, а также мероприятий по улучшению окружающей среды, способствующей положительным изменениям в продвижении и приверженности здоровому питанию, физической активности и здорового образа жизни.

«Результаты оценки также позволят усилить потенциал школьного персонала, занимающегося питанием учеников и обеспечением принципов здорового питания, улучшить реагирование на новые и меняющиеся потребности учащихся и сотрудников школы. Полученные данные позволят разработать рекомендации по улучшению системы организации школьного питания, гармонизации НПА, актуализации стандартов и норм, регулирующих школьное питание, усовершенствованию мероприятий по повышению уровня осведомленности школьников, их родителей и школьного персонала по вопросам здорового питания и улучшения здоровья детей», - добавили в ЮНИСЕФ.

О критериях здорового питания школьников

Международная организация также поделилась информацией о том, каким критериям должно соответствовать здоровое питание школьников.

1. Соответствует нормам физиологических потребностей в веществах и энергии (полноценное питание).

2. Характеризуется разнообразием продуктов как растительного, так и животного происхождения (разнообразное питание).

3. Потребляется в определенном режиме при правильном распределении объемов и видов пищи в течение суток (оптимальный режим питания).

4. Соответствует пищеварительным и ферментным возможностям организма. Является качественным и безопасным.

5. Обеспечивает оптимальный рост и развитие, повышение уровня здоровья и трудоспособности, предупреждает развитие заболеваний, связанных с питанием.

6. Отвечает требованиям сбалансированности по содержанию нутриентов в суточном рационе питания (сбалансированное питание);

7. Соблюдение правил здорового питания в сочетании с регулярными физическими упражнениями сокращает риск развития хронических заболеваний и расстройств, таких как, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, повышенное давление, рак, витаминная недостаточность, гипоэлементозы и другие.



