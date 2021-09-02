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    Что может стать решением проблемы энергоснабжения в Казахстане

    2 Сентября 2021, 22:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одним из вариантов решения проблемы энергоснабжения является мирный атом. Так считает первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев. Об этом он сказал в программе «Открытый диалог-2», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президентом была поставлена задача изучить возможность развития безопасной и экологичной атомной энергетики. На данном этапе вопрос стоит только об изучении. Никто не собирается здесь и сейчас принимать решения. С другой стороны, мы все должны понимать – мы имеем, и она с каждым годом будет расти, проблему в сфере энергоснабжения. Почему? Потому, что растет экономика страны, растет население страны. Поэтому, вопрос энергоснабжения с каждым годом будет иметь все большую и большую актуальность», – сказал Д.Абаев.

    По его словам, актуальность вопроса энергоснабжения показывает каждый отопительный сезон, когда в разных регионах возникает дефицит угля, растут цены на уголь, появляются перебои в электроснабжении. Поэтому, вопрос о решении проблемы энергоснабжения нужно изучать, и одним из вариантов решения является мирный атом.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Энергетика Наука Экология Даурен Абаев Послание Президента-2021
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