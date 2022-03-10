Что может привести к летальному исходу при заболевании КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие болезни особенно опасны во времена коронавируса и что может привести к летальному исходу, рассказала врач общей практики городской поликлиники №36 города Алматы Молдир Алимбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Учеными установлено, что наибольшему риску подвержены пожилые люди старше 80 лет. Уровень смертности в этой возрастной группе составляет 14,8%.

По словам врача, летальный исход во многом зависит и от сопутствующих заболеваний пациента.

«Риск стать жертвой коронавируса резко повышают хронические болезни: сердечно-сосудистые заболевания, диабет, заболевания дыхательных путей и высокое давление. Также, чем выше возраст инфицированных, тем выше риск летального исхода: в возрасте от 70 до 79 лет он составляет 8%, от 60 до 69 лет - 3,6%», - сказала врач.

Кроме того, смертельные исходы заболевания коронавирусом встречаются у людей, переживающих сильный цитокиновый шторм и имеющих тяжелые сопутствующие заболевания.

«Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко», - заявила врач.

По мнению врача, ухудшить состояние больного могут и больничные инфекции.

«Если они антибиотикорезистентны, то потребуется время на подбор эффективных антибиотиков. А состояние человека в это время может резко ухудшиться, что и спровоцирует фатальный финал», - уточнила она.

Кроме сахарного диабета, ожирения и болезней сердца самыми опасными причинами, по которым коронавирусная инфекция может перейти в тяжелую стадию, являются хронические заболевания легких.

«Коронавирус обостряет хронические заболевания в целом, а не только сахарный диабет или болезни сердца. Конечно, в первую очередь в группу риска попадают люди, у которых есть проблемы, связанные с легкими. Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких будут неблагоприятно влиять на развитие болезни», - заключила М. Алимбаева.