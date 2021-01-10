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    Что может дать квота в партийных списках для женщин - мнения международных наблюдателей

    10 Января 2021, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что может дать 30% квота в партийных списках для женщин и молодежи, рассказали международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечает международный наблюдатель от МПА СНГ Олег Цепкин, казахстанская молодежь активно принимает участие в выборах.

    «На участках видели молодежь. Заметно голосование молодежи, которая достигла 18 лет. Для них это первые выборы. Есть поощрительные призы для них - книги с национальными произведениями, которые дарят молодым людям. Насколько это дело повлияет на более качественные выборы, конечно, смотреть надо будет по результатам», - рассказал наблюдатель от Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин во время эфира в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.

    Он считает, что участвующие в выборах партии, а тем более не входящие в Мажилис Парламента, на сегодня имеют программы, ориентированные на позиции молодежи.

    «Потому что в программах партий присутствуют и тема касательно IT, и программы связанные с более рациональным использованием финансовых средств на социальные проблемы. Изменения в законодательстве, связанные с квотированием возрастного представительства, возможно, будут иметь некий свой эффект. Потому что вы жители Казахстана избираете не только республиканский парламент, но и депутаты избираются на всех уровнях. Такие возможности появляются и для интересов молодежи», - выразил мнение международный наблюдатель.

    Наблюдатель от МПА СНГ, член Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам Адхам Шадманов также на примере рассказал о внедренной квоте для женщин и молодежи в своей стране.

    «Некоторые экономисты прогнозируют, это их прогнозы, что будущий Парламент возможно будет молодым и более женственным. Принятые фундаментальные изменения по квоте дадут свой результат. Потому что я сужу по нашим выборам. В 2019 году у нас тоже были выборы в Парламент. Я сам участвовал в них. Хочу сказать, что та квота, которая была установлена 8 лет назад, сработала в этот раз. Сегодня в нашем Парламенте действительно составляют 33% женщины. Более того никогда не видел такого молодого Парламента - осталось 20% депутатов, возраст которых составляет более 50 лет», - сказал Адхам Шадманов.

    Напомним, в Казахстане сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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