Что могло погубить батискаф «Титан»

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Точно ответить на вопрос о том, что именно стало причиной гибели батискафа «Титан», можно будет лишь после тщательного изучения всех обнаруженных фрагментов. Однако уже сейчас эксперты выдвигают различные версии случившегося, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

После того, как было подтверждено, что найденные недалеко от места крушения «Титаника» обломки в самом деле были частью батискафа «Титан», американский контр-адмирал Джон Могер выдвинул предположение, что причиной трагедии стало катастрофическое разрушение корпуса глубоководного аппарата.

Считается, что капсулу могло раздавить избыточным давлением воды - для описания этого явления используется термин «имплозия».

О том, как и когда именно это произошло, пока остается лишь гадать, и ответы могут быть получены лишь после сбора и изучения всех обломков, которые удастся найти и поднять на поверхность. Обычно это делается при изучении катастроф самолетов и иногда — подводных лодок.

При этом, как отметил в интервью агентству Reuters бывший капитан подводной лодки Королевских ВМС Райан Рэмзи, «там нет черного ящика, так что о последних передвижениях подлодки ничего узнать не удастся».

Изъяны в корпусе?

Как пишет корреспондент Би-би-си по научным вопросам Палаб Гош, в качестве одной из версий гибели батискафа выдвигается изъян в его корпусе, сделанном из углеволокна и титанового сплава.

Там могли возникнуть микроскопические трещины в результате усталости материалов (ведь аппарат спускался под воду более 30 раз), которые в какой-то момент могли достичь критических величин.

По словам профессора Блэра Торнтона из университета Саутгемптона, спускаемый аппарат испытывал давление, равное весу всей Эйфелевой башни. «Мы говорим о сильнейшей имплозии основного корпуса», — подчеркивает он.

Если корпус и в самом деле не выдержал давления, то возникает вопрос (и его уже задавали некоторые эксперты) — а проходил ли этот батискаф надежные испытания и проверки?

«Известно, что изделия из углеволокна иногда разрушаются из-за внутренних дефектов при их производстве», — поясняет профессор Родерик А. Смит из Королевского Имперского колледжа в Лондоне, по словам которого особое внимание должно было уделяться стыкам между титановыми и углеволоконными компонентами корпуса.

Не выдержал иллюминатор?

По другой версии, все дело может быть в иллюминаторе. По сертификации изготовителей стекла оно способно выдерживать давление на глубинах до 1300 метров, в то время как аппарат опускался к «Титанику», который лежит на глубине почти четырех километров.

«Титан» был одним из немногих аппаратов, способных опускаться на такие глубины, и единственным из них, не прошедшим сертификацию

Любая трещина в корпусе, стекле или прокладках между ними на большой глубине и при чудовищном давлении привела бы к мгновенному разрушению корпуса.

Вода могла сорвать заднюю оболочку корпуса и шасси для посадки на грунт, которые и были обнаружены на дне.

У экипажа при этом не оставалось ни малейшего шанса на выживание.

Профессор Смит признает, что разрушительная сила была столь велика, что с точностью определить череду событий за несколько секунд до катастрофы будет крайне сложно.

Тем более важно обнаружить и поднять на поверхность как можно больше обломков, однако на данном этапе неясно, какая именно организация будет этим заниматься, поскольку специального протокола для частных подводных судов не существует.

К тому же, по словам контр-адмирала Могера, задача осложняется тем, что катастрофа произошла в отдаленном районе океана, на очень большой глубине, а среди жертв — граждане разных стран.

Но поскольку ведущую роль в поисковых работах сыграла Служба береговой охраны США, вполне вероятно, что американцы и дальше будут принимать деятельное участие в расследовании причин этой катастрофы.

Нерегулируемый бизнес

Трагедия «Титана» — первая в индустрии глубоководного туризма за более чем 60 лет — и она уже подняла вопрос о необходимости появления свода правил и мер безопасности. Но эксперты сомневаются в том, что этот частный бизнес можно будет контролировать.

Даже если одни компании согласятся следовать новым правилам, другие имеют полное право от них отказаться — ведь они, как правило, действуют в международных водах на свой страх и риск.

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон, который создал блокбастер «Титаник», неоднократно спускался к обломкам этого корабля и сам стал экспертом в области глубоководных погружений, поддерживает идею обязательной сертификации каждого спускаемого аппарата.

Однако это будет иметь смысл только в случае, если такое законодательство примут все страны, где эксплуатируются подобные аппараты, говорит режиссер.

«Если подводный аппарат берет на борт пассажиров, будь то профессиональные исследователи или любители, он должен быть сертифицирован», — считает Кэмерон, который сам является совладельцем компании по эксплуатации подводных лодок Triton Submarines.

Возможно, это не столь важно для большинства туристических подводных лодок, которые предназначены для исследования кораллов и прочих красот морского дна на глубинах не более 500 метров.

Но из десятка подводных аппаратов, способных опускаться на глубину, где покоится «Титаник», лишь «Титан» не прошел сертификацию, которую предоставляют желающим третьи стороны, такие как Американское бюро судоходства (American Bureau of Shipping) или европейская компания DNV.

Председатель комиссии по управляемым подводным аппаратам Общества морских технологий (MTS) Уилл Конен еще в 2018 году предупреждал гендиректора OceanGate Стоктона Раша, что отказ от сертификации его батискафа может обернуться катастрофическими последствиями.

В итоге Раш, пилотировавший последний спуск «Титана», погиб вместе со всеми пассажирами и экипажем.

Как сообщалось 19 июня, батискаф, осуществляющий поездки и погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантическом океане. 22 июня Береговая охрана США сообщила, что в районе поисков пропавшего в Северной Атлантике батискафа «Титан» обнаружено поле обломков. Позже стало известно, что компания OceanGate, которой принадлежит «Титан», выпустила заявление, в котором признала гибель экипажа.

На борту батискафа находились пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

По теме

- Управлялся джойстиком: как выглядел взорвавшийся батискаф «Титан» изнутри

- Жена владельца батискафа «Титан» прямой потомок пассажиров Титаника - СМИ

- 19-летний сын миллиардера был напуган перед погружением на «Титане»