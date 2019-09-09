Что мешает взаимной торговле между странами ЕАЭС, рассказал Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о барьерах, препятствующих взаимной торговле между странами Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством на постоянной основе проводится работа по устранению барьеров, препятствующих развитию взаимной торговли на пространстве Евразийского экономического союза. Мы выявили 27 барьеров, которые нам мешают», - сказал Бахыт Султанов на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, речь идет о таких сферах, как функционирование внутреннего рынка ЕЭС, госзакупки, налоговое администрирование, трудовая миграция, АПК, техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные меры, энергетика, транспортная и таможенная политика.

«В тесном партнерстве с другими госорганами, региональными властями, отраслевыми ассоциациями и НПП «Атамекен» мы реализуем специальную «Дорожную карту» по устранению этих барьеров на рынках стран-партнеров. Срок исполнения - до 2022 года. Мы инициировали корректировку самой методологии рассмотрения барьеров ЕАЭС. Нужно упорядочить процедуру и ускорить сроки рассмотрения препятствий (чтобы они не превышали 3-х месяцев с момента поступления обращения). Параллельно мы совместно с НПП «Атамекен» на постоянной основе мониторим законодательство государств-членов ЕАЭС, выявляя положения, которые не соответствуют нормам евразийской интеграции», - отметил министр.

Он напомнил, что 6 декабря прошлого года главами государств-членов ЕАЭС была принята Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов.

«В этих целях мы сейчас разрабатываем стратегию развитию евразийской интеграции до 2025 года. Наша позиция по дальнейшему развитию Евразийского союза – это исключительно экономическая интеграция. Вообще работа над интеграционными процессами очень сложная и со стороны не заметная. Мы ежедневно проводим интерактивные переговоры (в формате видеоконференций) с партнерами по Союзу. Проводятся заседания узких рабочих групп по отдельным вопросам, в том числе и по барьерам. Не менее 10 раз в год проводим Координационный совет по вопросам экономической интеграции. Его возглавляет первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов Алихан Смаилов», - поделился Б. Султанов.

Он подчеркнул, что все материалы и документы, которые отрабатываются на Координационном совете, впоследствии выносятся на рассмотрение Совета ЕЭК.

«Отработанные там вопросы позже обсуждаются на Межправсовете ЕАЭС, где Казахстан представляет Премьер-Министр – эти встречи проводятся 3-4 раз в год. И окончательные решения по ключевым вопросам функционирования Союза принимаются уже главами государств на Высшем евразийском экономическом совете – заседания ВЕЭС проходят 2-3 раза в год. То есть мы каждый раз готовим пакет документов и предложений для президента на встречу ВЕЭС», - заключил Б. Султанов.



