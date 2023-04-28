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    Что мешает развитию туристской отрасли в Казахстане

    28 Апреля 2023, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перспективы развития туризма в Казахстане обсудили участники круглого стола, организованного Институтом парламентаризма. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие депутаты Сената Парламента, представители министерств экологии и природных ресурсов, культуры и спорта, экспертного сообщества, а также профильных организаций и предприятий.

    Директор Института парламентаризма Канатбек Сафинов отметил, что развитию туристской отрасли в Казахстане мешает нестабильность закона, в который до сегодняшнего дня 47 раз вносились изменения. В этой связи он предложил использовать альтернативные подходы к регулированию туристской сферы, в том числе посредством возможности ведения трофейной охоты.

    «Глава государства отмечал необходимость развития этнотуризма, экологического и круизного туризма, и в этой связи, важности подготовки профессиональных кадров и создания необходимой транспортно-логистической инфраструктуры», - подчеркнул К. Сафинов.

    В ходе круглого стола состоялся содержательный и конструктивный диалог, выслушаны мнения всех заинтересованных сторон, что позволит экспертам Института парламентаризма выработать объективные и качественные рекомендации законодательного характера для депутатов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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