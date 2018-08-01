Что известно об убийстве российских журналистов в ЦАР
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Опознание погибших в Центральноафриканской Республике журналистов завершено, их личности подтверждаются, передает ТАСС.
«Вчера вечером была завершена процедура опознания тел погибших, ими оказались три российских гражданина. Были подтверждены те фамилии, которые назывались в прессе (Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль - прим. ТАСС)», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Она также сообщила, что погибшие журналисты оформляли въезд в страну в качестве туристов.
«Посольство РФ и центральный аппарат МИД запросили посольство ЦАР в Москве относительно тех документов, на основе которых был оформлен въезд россиянам. Мы теперь знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический, - подчеркнула дипломат. - Не были ими поданы соответствующие заявления относительно журналистской деятельности».
«При себе, когда их обнаружили, у них были редакционные удостоверения различных СМИ, но просроченные», - добавила она.
Тела погибших журналистов доставят на родину в ближайшие дни, отметила Захарова.
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