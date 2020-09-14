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    Что известно о новом внештатном советнике Президента РК Суме Чакрабарти

    14 Сентября 2020, 20:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сума Чакрабарти (Sir Suma Chakrabarti) назначен внештатным советником Президента Республики Казахстан по вопросам экономического развития. Кроме того, он стал заместителем председателя Высшего совета при Президенте Республики Казахстан. Что известно о новом внештатном советнике Главы государства, рассказывает МИА «Казинформ».

    Сума Чакрабарти родился в 1959 году в городе Джалпайгури (Индия, штат Западная Бенгалия).

    Окончил Оксфордский Новый колледж, затем получил степень магистра в области экономического развития в Университете Сассекса.

    В разные годы сотрудничал с представителями руководства государств, чья экономика переживала период коренных преобразований, - Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, а также стран, образовавшихся после распада СССР.

    С 1996 до 2012 года в разное время занимал руководящие должности при аппарате кабинета министров Великобритании (в этот период тесно взаимодействовал с премьер-министром Тони Блэром), в ряде министерств этой страны.

    В 2012 году был избран президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 11 мая 2016 года переизбран на второй срок. Занимал пост до 2 июля 2020 года.

    Среди наград - орден Британской империи, который присваивается гражданам страны «за выдающийся вклад в развитие нации» (имеет высшую - рыцарскую - степень).

    Чакрабарти - почетный доктор наук университетов Сассекса и Восточной Англии, а также Бухарестской академии экономических исследований.

    Владеет бенгальским, французским и немецким языками.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Назначения
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