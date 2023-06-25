Что известно о новом вирусе Оз: в Японии выявили смертельный случай

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В министерстве здравоохранения Японии подтвердили, что 70-летняя женщина, которая скончалась в прошлом году в префектуре Ибараки, к северу от Токио, болела инфекцией вызванной вирусом Оз. Переносчиком заболевания являются клещи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NHK.

Изначально в министерстве здравоохранения Японии сообщили, что женщина умерла от миокардита - острого воспалительного заболевания сердечной мышцы, так как она обратилась в больницу с жалобами на лихорадку и усталость. Однако врачи обнаружили, что в верхнюю часть бедра ее укусил клещ. По результатам медэкспертизы установили, что пациентка была заражена вирусом Оз.

В министерстве информируют, что это первый в истории зарегистрированный случай заражения вирусом Oз со смертельным исходом. Врачи говорят, что заражение данным вирусом не всегда приводит к летальному исходу, но просят граждан надевать одежду с длинными рукавами и закрывать ноги, когда они направляются в местность, где есть высокая трава и густая растительность.

Что такое вирус Оз?

Вирус Оз впервые обнаружили в Японии в 2018 году. Он может распространяться через укусы клещей.

Предположительно, его переносчиком является клещ Amblyomma testudinarium. Антителами к этому вирусу обладает ряд диких животных, в том числе дикие макаки, кабаны и олени.

На сегодняшний день вакцины от вируса Оз нет.