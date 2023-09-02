Что известно о новом министре внутренних дел

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сменился глава Министерства внутренних дел. Им стал Ержан Саденов. Что известно о новом министре, читайте в материале МИА «Казинформ».

Саденов Ержан Сапарбекович родился 24 октября в 1968 году в селе Куйган Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, Карагандинскую высшую школу КНБ РК.

Работу в правоохранительных органах начал в 1993 году с должности оперуполномоченного межрайонного оперативно-поискового отдела УВД Восточно-Казахстанской области.

За время своей карьеры возглавлял отделения по борьбе с кражами и угоном автотранспорта, по раскрытию имущественных преступлений и наркомании Усть-Каменогорска. Был начальником отделов розыска управления по раскрытию преступлений против личности, по особо важным делам управления по борьбе с особо опасными преступлениями, по особо важным делам в управлении внутренних дел Восточно-Казахстанской области. Руководил районными отделами внутренних дел ВКО, отделами внутренних дел Риддера, Усть-Каменогорска. Был первым заместителем начальника ДВД Мангистауской области, начальником Департамента МВД РК, начальником Департамента внутренних дел на транспорте, Департамента полиции Акмолинской области, Департамента полиции Астаны. До назначения был заместителем министра внутренних дел РК.

Во время январских событий возглавлял полицию Астаны. 9 января он сообщил о подворовом и поквартирном обходе.

«Город под полным оперативным контролем. Работают блокпосты. С целью выявления нарушителей общественного порядка проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». При этом ведется подворовой и поквартирный обход. Прошу жителей отнестись с пониманием, оказывать содействие. Если вам известны факты о сомнительных лицах, сообщайте об этом», - сказал Ержан Саденов.

В мае этого года он представлял в Мажилисе Парламента РК законопроект «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан».