Что известно о новом генипавирусе «Ланъя»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вирус «Ланъя» - это зоонозная инфекция. Люди заражаются вирусом от больных животных. В Казахстане случаев инфицирования вирусом «Ланъя» нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В официальном аккаунте комиссии в мессенджере Telegram опубликовали краткую информацию о вирусе «Ланъя».

«Впервые вирус «Ланъя» обнаружили четыре года назад в результате геномного исследования.

В дальнейшем за два года тот же вирус обнаружили еще у 35 человек в двух провинциях Китая. У заболевших наблюдались следующие симптомы: лихорадка, усталость, кашель, миалгия, тошнота, головная боль, отсутствие аппетита», - говорится в сообщении комиссии.

Это зоонозная инфекция, то есть люди заражаются вирусом от больных животных.

Антитела к вирусу выявлены у домашних питомцев – коз и собак. В дикой природе вирус обнаружен у землероек.

Ранее сообщалось, что новый вид генипавируса, названный Langya hepinavirus (LayV) выявили в Восточном Китае. Геном LayV состоит из 18 402 нуклеотидов, и он похож на другие уже известные генипавирусы, но наиболее связан с вирусом Моцзян (Mojiang), который обнаружили в Южном Китае.

По данным исследования, всего выявлено 35 зараженных вирусом LayV в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань. 26 из 35 пациентов инфицированы только LayV (других возбудителей не было). У 26 инфицированных наблюдалась лихорадка (100% пациентов), слабость (54%), кашель (50%), анорексия (50%), мышечная боль (46%), тошнота (38%), головная боль (35%) и рвота (35%).

Наблюдение за контактами зараженных пациентов с членами семьи не выявило передачи LayV, но размер выборки был слишком мал, чтобы определить статус передачи вируса LayV от человека к человеку.



