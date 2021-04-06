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    Что известно о гидрологической ситуации на водоемах Шымкента

    6 Апреля 2021, 22:41

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Уровень воды на водохранилищах Бадам, Тогус, Текесу, Акжар, расположенных на территории города, является стабильным. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный аккаунт акимата города в Instagram.

    По словам специалистов, ежесуточное поступление воды в водохранилища составляет от 1 до 5,5 кубометров. В связи с частыми выпадениями осадков сотрудники департамента по ЧС города Шымкент ежедневно проводят мониторинг водохранилищ. По состоянию на 5 апреля 2021 года водохранилища заполнены до 70%.

    «На сегодняшний день подтоплений населенных пунктов, социально значимых, потенциально опасных и других важных объектов не прогнозируется», - говорится в сообщении.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Паводок Шымкент
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