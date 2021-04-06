Что известно о гидрологической ситуации на водоемах Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Уровень воды на водохранилищах Бадам, Тогус, Текесу, Акжар, расположенных на территории города, является стабильным. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный аккаунт акимата города в Instagram.

По словам специалистов, ежесуточное поступление воды в водохранилища составляет от 1 до 5,5 кубометров. В связи с частыми выпадениями осадков сотрудники департамента по ЧС города Шымкент ежедневно проводят мониторинг водохранилищ. По состоянию на 5 апреля 2021 года водохранилища заполнены до 70%.

«На сегодняшний день подтоплений населенных пунктов, социально значимых, потенциально опасных и других важных объектов не прогнозируется», - говорится в сообщении.



