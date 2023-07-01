Что изменится в жизни казахстанцев с 1 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Что изменится в жизни казахстанцев с 1 июля, читайте в материале МИА «Казинформ».

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Использование пенсионерами накоплений в ЕНПФ на покупку жилья или лечение

В рамках Социального кодекса с 1 июля 2023 года пенсионерам по выслуге лет, имеющим пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде, предоставляется право на использование всей суммы своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

То есть, пенсионеры по выслуге лет могут обратиться посредством интернет-платформы www.enpf-otbasy.kz за единовременными пенсионными выплатами в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» или банки второго уровня для использования накопленных средств на улучшение жилищных условий.

Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение необходимо обратиться только в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» посредством вышеуказанной интернет-платформы.

Передача 50% пенсионных накоплений частным инвестиционным компаниям

В рамках Социального кодекса с 1 июля вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда могут передать до 50% от суммы своих пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным компаниям.

При переводе вкладчиком пенсионных накоплений в частную управляющую компанию за ним сохраняется право перевода его накоплений в другую управляющую компанию либо возврата под управление Национального банка, то есть в ЕНПФ. Для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ.

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ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПОСОБИЙ

В рамках Социального кодекса РК с 1 июля 2023 года предусмотрено повышение в среднем на 14,5% размеров следующих видов государственных пособий:

- по инвалидности;

- по случаю потери кормильца;

- специальных социальных пособий;

- специальных государственных пособий (СГП) лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности;

- СГП детям с инвалидностью до 7 лет, проживающим в г. Байконыр и получающим пенсию по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- СГП жертвам политических репрессий или лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;

- СГП лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.

Таким образом, будет обеспечено увеличение вышеуказанных видов пособий на 23% по сравнению с 2022 годом (с учетом повышения на 8,5% с 1 января т.г.).

Предусмотрено аналогичное повышение на 14,5% с 1 июля государственных пособий:

- лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы;

- матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью).

До вступления в силу кодекса размер данных пособий составляет 1,4 прожиточного минимума (ПМ) или 56 794 тенге в 2023 году, после – 1,61 ПМ или 65 313 тенге в 2023 году.

Социальным кодексом также предусматривается дифференциация размера пособия, выплачиваемого женщинам, награжденным подвеской «Алтын алқа» или ранее получившим звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степеней.

Если до 1 июля матери, родившие и воспитавшие 6, 7 и более детей, получали пособие в одинаковом размере, то теперь размер пособия для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня», то есть родивших и воспитавших 7 и более детей, будет повышен до 7,4 месячных расчетных показателей.

С 1 июля на 14,5% будет произведено повышение и размеров соцвыплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования. Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению Правительства РК также были повышены на 8,5%.

ТАРИФЫ НА КОМУСЛУГИ

С 1 июля во всех регионах начинают поэтапно меняться тарифы на коммунальные услуги.

Так, в Алматы с 1 июля стоимость услуг теплоснабжения для населения повысится на 20%, для бизнеса – на 30%. Также начнут действовать новые уровни тарифов на воду и на канализацию.

В Жамбылской области повышение тарифов тоже составит в пределах 20-30%. Новые тарифы утверждены в Актюбинской области.

В начале недели министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев прокомментировал повышение тарифов на тепло.

ЕДИНЫЙ КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

С 1 июля заработал Единый государственный кадастр недвижимости. Это новая информационная система баз данных по земле и недвижимости.

С внедрением Единого государственного кадастра недвижимости исключаются лишние документы (акт выбора, землеустроительный проект, протоколы комиссии). Госакт и техпаспорт объединены в единый кадастровый паспорт объекта недвижимости. Кроме того, длительность рассмотрения предоставления земельного участка сокращается с 1 года до 30 дней.

ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ

С 1 июля установлена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж. На период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года она составит 40 320 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Как отметили в Министерстве энергетики РК, повышение предельной цены повлияет на розничные цены на автомобильных газозаправочных станциях в пределах 4-6 тенге в зависимости от региона.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ИНОСТРАННЫХ АВТО

Сегодня завершился прием заявок на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Однако всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока при условии соответствия автомобилей предъявляемым требованиям.

Легализация иностранных авто в Казахстане стартовала 23 января.