Что изменится в системе субсидирования сельского хозяйства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК разработало первый вариант нового механизма субсидирования сельхозотрасли. Его ключевыми моментами являются упрощение процедуры субсидирования и администрирования, обеспечения доступности всем субъектам вне зависимости от их размеров. О том, какие преобразования ожидаются в этой отрасли в ближайшее время, читайте в материале МИА «Казинформ».

Как отмечают в ведомстве, для разработки новых подходов сначала была проведена большая аналитическая работа, изучены замечания контролирующих органов и разработан первый вариант нового механизма субсидирования . Его ключевыми моментами являются упрощение процедуры субсидирования и администрирования, обеспечения доступности всем субъектам вне зависимости от их размеров, переориентация субсидий от промежуточных технологических процессов к конечному результату труда и принятие получателями субсидий встречных обязательств по достижения конкретных индикативных показателей.

«Мы уже презентовали данный вариант субсидирования на различных площадках. Ведем постоянный диалог со всеми заинтересованными структурами, общественными организациями, представителями бизнес-сообщества. Получили множество замечаний и предложений и в настоящее время идет их изучение и обработка. Планируем дальше продолжить процесс доработки, организовать обсуждение с выездом в регионы. Но, самое главное, мы хотим, чтобы новая система субсидирования была не иждивенческой, а стимулирующей, нацеленной на увеличение объемов производства и положительно влияющей не только на ситуацию внутреннего продовольственного рынка, но и на экспортный потенциал сельского хозяйства в целом», - подчеркнул глава МСХ РК Ербол Карашукеев на пресс-конферении в СЦК.

Как сообщил глава МСХ, по поручению Главы государства планируется внести существенные корректировки и в систему государственной поддержки отрасли.

Ранее Ербол Карашукеев отмечал, что эта работа будет проведена поэтапно, начиная с субсидирования отрасли животноводства.

«Кроме того, планируется поэтапное введение встречных обязательств для бизнеса, таких как: диверсификация посевных площадей, увеличение валовой продукции сельского хозяйства, повышение производительности труда, а также выполнение требований по рациональному использованию земель», - пояснил Ербол Карашукеев.

В целях системного мониторинга эффективности субсидии будет принята методика эффективности субсидирования АПК.

Было отмечено, что планируется максимально сократить направления субсидирования и количество критериев. Это должно позволить упростить процесс администрирования, и тем самым появится возможность установить реальный контроль за этим процессом.

Кроме того, в рамках данной реформы будет сведен к минимуму перечень документов, требуемых для получения субсидий. Предполагается, что все необходимые подтверждения будут получаться из баз данных. Введение автоматизированной системы позволит снизить влияние человеческого фактора и коррупционную составляющую.

По словам главы МСХ, сейчас одной из основных проблем в системе субсидирования сельского хозяйства является наличие многочисленных критериев на получение господдержки: возраст животных, средний вес, мощность откормплощадки, численность скота. В результате производители зачастую начинают искать пути обхода этих критериев.

При этом существующая система субсидирования нацелена на поддержку не конечного результата, а промежуточных технологических процессов, по которым крайне сложно установить четкие критерии и индикативные показатели.

«Одна из больших проблем - прослеживается ориентированность на поддержку в основном крупных получателей . Например, в животноводстве, это не секрет, около 80% всех субъектов не имеют постоянного доступа к субсидиям. Также зачастую у нас из-за отсутствия взаимной увязки между объемами поданных заявок и выделенных средств не хватает денег, и мы вынуждены ждать определенных корректировок, уточнений и выделения дополнительных средств. В этой связи у нас появляются неудовлетворенные заявки. Получатели субсидий могут очень долго стоять в очередях, соответственно, вынуждены искать иные пути получения субсидий, создавая реальную угрозу и условия для получения коррупционных правонарушений», - пояснил Ербол Карашукеев.